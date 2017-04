Kaset Payung Teduh Hingga Album Baru Giant Step Ramaikan Record Store Day 2017

Metrotvnews.com, Jakarta: Grup rock progresif legendaris asal Bandung, Giant Step, akan merilis album baru bertepatan dengan perayaan Record Store Day 2017, yang akan digelar pada 21-22 April di sejumlah kota di Indonesia.

Record Store Day sendiri merupakan perayaan tahunan secara global bagi mereka yang masih mengoleksi musik dalam format rilisan fisik, juga segala pernak-pernik terkait musik. Sesuai tradisi, untuk merayakan Record Store Day sejumlah grup atau penyanyi merilis rilisan fisik khusus atau terbatas.

Di Indonesia, Record Store Day 2017 diisi dengan perilisan rekaman lebih dari 40 grup, antara lain The Trees And The Wild (album mini Monumen), Petaka - (kaset Live at Extreme Moshpit), Payung Teduh (kaset Live and Loud), Alice (kaset Konsorsiumhumaniora), Mocca (kaset Dear Friends), DOM 65 (rilis ulang album Greatest Pledge), Oscar Lolang (kaset Epilogue), dan Giant Step (CD, piringan hitam, kaset, boxset Life Not The Same).

Salah satu tempat digelarnya Record Store Day 2017 di Jakarta berada di Lantai 7 Kuningan City, Jakarta Selatan, pada 21 - 22 April. Sejumlah grup musik akan tampil dalam acara itu, antara lain The Brandals, Petaka, Fable, The Trees And The Wild, Dialog Dini Hari, Monkey To Millionaire, Barefood, Skalie, Sentimental Moods, Indische Party, Polyester Embassy, Piston, Ramayana Soul, dan Giant Step.

Giant Step sebelumnya telah menggelar pesta peluncuran album Life’s Not The Same di Crazy Elephant, Singapura, pada 26 Maret 2017.

Saat ini, Giant Step dihuni oleh Benny Soebardja (vokalis, gitaris), Rhama Nalendra (drummer), Jordan (gitaris), Audi Adhikara (bassist), dan Debby Nasution (keyboardist).

Selain disuguhkan penampilan para grup musik, Record Store Day Indonesia juga dimeriahkan dengan aktivitas lokakarya, lelang, dan pameran.

(DEV)