Kompilasi Soundtrack Film Disney, Vinyl Pertama Arian 13

Metrotvnews.com, Jakarta: Arian 13, vokalis Seringai, memiliki hobi mengumpulkan rilisan fisik musik, mulai dari piringan hitam (vinyl), kaset, juga CD. Bisa dibilang, kegiatan mengoleksi rilisan fisik sudah dilakukan Arian berpuluh-puluh tahun atau sepanjang hidupnya.



Dalam bedah buku #GILAVINYL yang digelar di toko buku Aksara, Kemang, Jakarta Selatan, pada Rabu (12/4/2017), Arian turut membagikan pengalamannya menekuni hobi ini.



“Namanya passion susah diukur dengan uang. Ada yang kita dapatkan dengan murah dan mahal, karena sudah hobi yan susah, kalau (dibilang) gila (vinyl) iya. Gue rela memprioritaskan beli rekaman fisik lebih besar dari hal lain,” kata Arian yang menjadi editor buku #GILAVINYL.



Arian tumbuh di keluarga yang mengapresiasi seni dengan baik. Termasuk seni musik. Arian pertama kali mengenal piringan hitam dari orangtuanya.



“Kalau format musik (piringan hitam) dikenalkan orangtua gue, vinyl-vinyl (beliau) banyak. Kalau vinyl pertama gue lagu Walt Disney, menang hadiah dari keju Kraft,” kata Arian.



Piringan hitam yang dimaksud Arian adalah kompilasi Disney’s Family Reunion, yang dirilis pada 1979. Album kompilasi itu terdiri dari 12 lagu yang diambil dari 6 film Disney (masing-masing film menyertakan dua soundtrack). Antara lain terdapat lagu Whistle While You Work dari film Snow White and the Seven Dwarfs, Hi-Diddle-Dee-Dee dari film Pinocchio, dan Oo-De-Lally dari film Robin Hood.



Arian mendapatkan piringan hitam pertamanya itu ketika usianya 6 tahun, ketika dirinya tinggal di Amerika Serikat.



Saat ini, Arian banyak mengoleksi piringan hitam dari grup musik hardcore, metal, dan punk rock.



"Koleksi (piringan hitam) sekitar 6 ribu - 7 ribu. Masih ada koleksi yang dititipkan di rumah orangtua, terus ada koleksi dari bokap juga yang di gue," kata Arian.



Dari total koleksinya, 10 persen merupakan rilisan grup musik dan penyanyi Indonesia. Saat disinggung soal rilisan lokal yang berkesan baginya, Arian menyebut album cadas Injak Balik yang dirilis pada era 1990-an.

