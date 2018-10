Mixtape Terbaru Pentolan BTS Dibagikan Gratis

Seoul: Pentolan grup K-Pop BTS Kim Nam-joon alias RM, baru saja merilis mixtape kedua berjudul "mono" di bawah label BigHit Entertainment. Tidak hanya platform streaming dan unduhan, RM juga merilis mixtape ini dalam bentuk digital secara cuma-cuma.



Perilisan mixtape mono diumumkan BigHit lewat media sosial pada Senin malam, 22 Oktober 2018. Mereka menyediakan tautan ke sejumlah platform digital yang jamak dipakai, seperti Spotify, iTunes, dan Apple Music.

Bagi penggemar dan pendengar yang tidak berlangganan platform tiga tersebut, mereka menyediakan lagu-lagu mono di SoundCloud yang bisa langsung didengar utuh, serta di Mediafire, Dropbox, dan Google Drive, yang bisa langsung diunduh.Ini bukan pertama kalinya RM membagikan koleksi lagunya cuma-cuma. Mixtape perdana RM yang dirilis pada Maret 2015 silam juga tersedia dalam bentuk unduhan digital gratis.Mixtape mono memuat tujuh lagu baru RM. Tiga di antaranya adalah kolaborasi dengan musisi lain. Seoul diproduksi Honne, duo elektronik Inggris. Dalam Badbye, RM berkolaborasi dengan grup indie eAeon. Dalam Everything Goes, RM membawa penampil tamu grup indie Nell.RM (Rap Monster) adalah rapper utama dan pemimpin grup BTS dengan tujuh personel. BTS sempat mencuri perhatian dunia karena tampil dan memberi pidato inspiratif dalam sidang PBB di New York pada September lalu.(ELG)