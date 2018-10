Kejutan, Steve Aoki dan BTS Kembali Berkolaborasi

Jakarta: DJ Steve Aoki kembali merilis karya duet bersama boyband asal Korea Selatan Bangtan Boys (BTS). Mereka berkolaborasi dalam singel Waste It On Me.



Kabar ini disiarkan Aoki melalui akun Twitter. "Kejutan! Kami kembali. Ada kolaborasi baru dengan saudaraku BTS akan dirilis besok," tulis Aoki, Rabu, 24 Oktober 2018.

Singel ini menjadi karya perdana BTS setelah merilis album Love Yourself: Answer pada 24 Agustus 2018. Sebelumnya, Steve Aoki dan BTS merilis singel remix Mic Drop pada awal tahun ini.Pada Senin, 22 Oktober, leader BTS yakni Kim Namjoon alias Rap Monster (RM) merilis mixtape kedua berjudul mono di bawah naungan label BigHit Entertainment.Mixtape ini berisikan tujuh nomor lagu baru dari RM. Salah satu singel Seoul diproduksi duo musisi elektronik asal Inggris Honne. Untuk Badbye, ia berkolaborasi dengan grup indie eAeon. Sementara pada Everything Goes, RM berkolaborasi dengan grup indie Nell.Pada September lalu BTS mencuri perhatian dunia lewat pidato inspratif saat hadir dalam sidang PBB di New York. Dalam pidato yang dibacakan RM, BTS memberikan sepatah kata motivasi untuk para generasi muda.(ELG)