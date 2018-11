"Reuni Akbar" The Moffatts di Panggung The 90's Festival

Jakarta: Empat musisi bersaudara asal Kanada, The Moffats melakukan reuni akbar di panggung The 90's Festival, Gambir Expo Kemayoran Jakarta, Sabtu 10 November 2018.



Dalam panggung ini, sang kakak tertua Scott reuni dengan tiga adik kembarnya, Clint, Bob, dan Dave. Sekitar pukul 19.10 WIB, mereka berempat naik pentas.

Tanpa banyak kata, kuartet ini membawakan lagu I'll Be There for You sebagai pembuka. Tidak seperti musisi luar negeri pada umumnya, The Moffatts tak memaksakan diri menyapa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia."Terima kasih akhirnya saya ke Jakarta," ujar Scott dengan tali gitar yang disilangkan.Dalam repertoar lagu, mereka membawakan lagu-lagu populer di antaranya Crazy, Secrets, Don't Walk Away, dan Say'n I Love You. Daftar lagu putar terus berjalan tanpa banyak dialog.The Moffatts tak memiliki strategi khusus dalam menyusun repertoar lagu. Singel yang satu-satunya diketahui sebagian besar penggemar mereka yakni Miss You Like Crazy dibawakan dalam alunan musik akustik. Lagu itu dibawakan di tengah pertunjukan, usai membawakan Girl of My Dreams, Bang Bang Boom, dan Misery.Di sela aksi, The Moffatts melempar beberapa helai kaus putih ke arah penonton. Sekuat apapun The Moffatts melempar kaus, yang mendapatkannya adalah penonton di kelas Superfestival.Panggung The Moffatts ditutup dengan singel If Life Is So Short. Mereka kembali melemparkan beberapa helai kaus untuk penonton.The Moffatts adalah band dengan formasi kuartet asal Kanada. Mereka berempat, Scott, Clint, Bob, dan Dave Moffatts adalah saudara kandung, tiga di antara mereka merupakan kembar. Mereka mulai membentuk band pada 1990 hingga awal 2000-an.Dua personel The Moffatts, Clint dan Bob sempat membentuk band Same Same dan mempopulerkan lagu Love Isn't. Lagu ini sempat populer di telinga penikmat musik awal 2000-an.(ELG)