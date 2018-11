Aksi Spektakuler Mariah Carey di Borobudur

Yogyakarta: Penyanyi Mariah Carey sukses menggetarkan Indonesia dalam konser Himbara Borobudur Symphony 2018 – Mariah Carey Live In Concert di Taman Lumbini Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Indonesia, Selasa 6 November 2018 malam. Atraksi penerima lima kali grammy award ini memukau seluruh penonton yang hadir.



Masuk ke dalam panggung, sang diva langsung menyapa penonton dengan ramah. "Hallo Indonesia," sapa Mariah Carey kepada ribuan penggemarnya yang hadir memenuhi arena mega konser.

Tak banyak bicara, ia langsung menggebrak panggung dan menyanyikan lagu Fly Away. Riuh suara penonton semakin menjadi ketika penyanyi berusia 48 tahun ini menyertakan beberapa penari latarnya untuk menggambarkan isi lagu ke dalam bentuk gerak.“Terima kasih,” ujar Mariah Carey dengan senyum yang terpancar di wajahnya usai selesai bernyanyi.Suasana pun terasa sangat hangat. Seperti ada rindu yang baru saja terpenuhi antara Mariah Carey dengan ribuan penggemarnya. Dan penampilannya pun kembali dilanjutkan dengan dibawakannya Honey sebagai lagu kedua dalam konser yang dihadiri oleh pengunjung yang berasal dari berbagai negara di dunia itu.Selain Fly Away dan Honey, selama kurang lebih 1,5 jam, penyanyi yang mengawali karier profesionalnya di industri musik sejak akhir tahun 1980-an itu membawakan 16 karya terbaiknya. Lagu-lagu yang ia tampilkan diantaranya, Shake it Off, Make it Happen, Fantasy, Always Be My Baby, Love Takes Time, Emotions, Beautiful, dan The Distance.Selama aksi berlangsung, Marey Carey tampil prima. Energinya tak pernah surut. Dengan energik, wanita asal Amerika Serikat ini menari bersama penari latar sambil menjelajahi panggung.Sesekali ia berduet dengan penyanyi latarnya. Penampilan spektakulernya didukung dengan pencahayaan yang dinamis dan latar belakang Candi Borobudur yang megah. Perpaduan ini menciptakan pertunjukan yang memukau.Diva legendaris ini menutup konsernya dengan melantunkan Hero. Lagu ini menjadi klimaks penampilan Mariah Carey dalam konsernya yang mengundang banyak decak kagum tersebut.Selama konser berlangsung, penonton ikut bernyanyi dan berdendang sembari mengabadikan moment dengan ponsel. Setidaknya lebih dari 7.000 penonton yang berdatangan dari berbagai negara di dunia.Tama, salah satu pengunjung asal Jakarta menuturkan, konser yang mendatangkan artis mancanegara dan digelar di daerah merupakan sebuah hal positif. Sebab, selama ini konser-konser bertaraf internasional selalu terpusat di Jakarta.“Saya senang sekali bisa menonton konser internasional di daerah, secara ekonomi ini menguntungkan perekonomian, sehingga menjadi merata. Saya berharap hal seperti ini terus terjadi, apalagi ada sinergi yang dilakukan oleh beberapa BUMN. Ini bagus sekali. Hal ini bisa membuat Indonesia menjadi lebih mendunia dengan Borobudur-nya,” jelas Tama.Borobudur Symphony merupakan sebuah helatan musik bertaraf internasional yang pertama kali diperkenalkan di tahun 2018. Gelaran musik yang dipromotori oleh PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko menjadi hasil di mana proses kolaborasi dari dua mahakarya, yakni mahakarya Candi Borobudur sebagai World Heritage disandingkan mahakarya musik dari para pesohor dunia secara bersamaan dalam satu gelaran.(ELG)