Kabar Michael Buble Pensiun Dijawab Pihak Manajemen

Vancouver: Pihak manajemen membuat klarifikasi atas pernyataan penyanyi jazz Michael Buble bahwa dia akan pensiun dari bisnis musik setelah album ke-10. Menurut mereka, Buble dipastikan belum akan berhenti dari musik tahun ini.



Buble menyatakan rencananya berhenti dalam wawancara khusus dengan Daily Mail. Keputusan ini berangkat dari refleksi Buble setelah Noah anaknya, yang kini berusia lima tahun, berjuang menghadapi kanker selama dua tahun terakhir.

"Seluruh hidupku berubah. Persepsiku atas hidup. Aku tak yakin bisa melalui percakapan ini tanpa menangis. Aku tidak pernah kehilangan kontrol emosi di depan publik," kata Buble kepada Daily Mail."Aku sebenarnya berpikir aku tidak akan kembali ke bisnis musik. Aku tak pernah kehabisan cinta untuk musik, aku hanya perlu menyisihkannya," imbuhnya.Namun menurut laporan US Weekly, beberapa jam setelah artikel wawancara itu terbit di Daily Mail, pihak manajemen Buble langsung membuat klarifikasi."(Michael) jelas belum pensiun. Dia tidak akan ke mana-mana," kata perwakilan Buble kepada US Weekly, Minggu, 14 Oktober 2018.Menurut mereka, ketika Buble bilang pamit dari bisnis musik dan bahwa album ke-10 berjudul Love menjadi karya paripurna, Buble tidak benar-benar serius dan "bercerita tentang banyak emosi yang dirasakan selama anaknya sakit".Noah diketahui mengidap kanker hati pada 2016 saat masih berusia tiga tahun. Kini, Noah sedang beristirahat dari proses pengobatan.Michelle R Larsen dari tim manajemen Buble juga menuliskan klarifikasi di grup penggemar The Buble Insider di Facebook."Rumor dan laporan bahwa Michael keluar itu sama sekali salah. Kami meminta setiap orang untuk tidak membagikan cerita tabloid ini dan menghapus semua postingan terkait di Buble Insider dan halaman pribadi," tulis Larsen.Buble adalah penyanyi jazz dan penulis lagu kelahiran Kanada 1975. Sejak 2000, dia telah merilis sembilan album solo. Album terbarunya yang berjudul Love akan dirilis pada 16 November mendatang.(ASA)