Once Mekel: Enggak Gampang Bikin Lagu Ngetop

Jakarta: Internet dan distribusi digital membawa perubahan besar bagi industri musik, salah satunya persaingan yang lebih terbuka sekaligus ketat. Hal ini dirasakan pula oleh Once Mekel, penyanyi eks vokalis Dewa yang belakangan aktif sebagai salah satu direktur label Jagonya Music and Sport Indonesia.



Perubahan itu yang turut menjadi pertimbangan Once untuk menunda rilis karya baru. Setelah album solo kedua Intrinsik pada 2015, Once baru merilis dua singel, yaitu soundtrack film Terbang dan lagu kolaborasi Menaklukkan Dunia untuk Asian Games 2018.

"Bikin (lagu) sih, bikin terus," kata Once saat ditemui usai tampil di Konser Solidaritas Indonesia di Cilandak, Selasa malam, 31 Oktober 2018."Tapi zaman sekarang, enggak gampang bikin lagu ngetop. Sudah banyak banget yang bikin lagu. Kadang saya berpikir, bikin lagu itu kayak garam dan lautan – sudah asin, kok diasini," tuturnya.Kendati begitu, tidak ada kata berhenti bagi Once. Dia menyatakan tetap terus berkarya kendati hanya menjadi "satu titik kecil". Selain singel, Once juga berencana membuat album kolaborasi."Saya terus berusaha untuk berarti bagi musik Indonesia, terus berkarya, menjadi satu titik kecil di antara sinar-sinar yang lain," ungkapnya.Setelah keluar dari grup Dewa pada 2011, Once telah merilis dua album solo. Dalam ajang Asian Games 2018, dia dan Shakira Jasmine berduet membawakan salah satu lagu resmi berjudul Menaklukan Dunia. Belum lama ini, Once tampil dalam panggung reuni Dewa 19 bersama Ari Lasso di Synchronize Festival 2018.(ELG)