Khalid Gelar Konser di Jakarta November 2018

Jakarta: Musisi R&B Khalid untuk pertama kalinya akan bertandang ke Jakarta menggelar konser. Kedatangannya kali ini merupakan bagian dari rangkaian ulang tahun Ismaya Group ke-15 dengan tajuk ISMAYA 15. Selebrasi ini akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 9 November 2018.



Selain Khalid, jajaran artis nasional seperti Barasuara dan Inspire Artistry All Stars ikut meramaikan puncak perayaan ulang tahun Ismaya Group.

Poster Ismaya 15 (Foto: dok. ismaya)Tiket ISMAYA 15 telah dijual sejak 2 Agustus 2018 mulai pukul 15.00 WIB melalui laman resmi Ismaya. Tersedia dua kategori tiket yaitu General Admission dan VIP, masing-masing dengan tiga tier tiket. Kategori tiket GA dimulai dari Rp500 ribu dan VIP mulai dari Rp1 juta.Sepanjang 2018, Ismaya Group menyelenggarakan sejumlah program dan kampanye dalam rangka ulang tahunnya yang ke-15. Salah satunya adalah program beasiswa bertajuk “A Plate of Dreams, A Spoonful of Hope”. Bekerjasama dengan Yayasan Sahabat Anak dan Arkamaya Creative Culinary School, program beasiswa tersebut berhasil mengumpulkan Rp500 juta untuk pendidikan anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu.Tata letak kursi penonton Ismaya 15 (Foto: dok. Ismaya)Kedatangan Khalid di Indonesia sebelumnya sempat mencuri perhatian pengguna media sosial Indonesia. Khalid mengunggah video sedang bernyanyi bersama sejumlah wisatawan lokal di Tanah Lot, Bali beberapa pekan kemarin.Khalid pun tampak terkesan dengan sambutan penggemarnya ketika sedang berlibur di Bali. Mereka lalu menyanyikan lagu populer milik Khalid yaitu, Young Dumb and Broke.(ELG)