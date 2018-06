Clean Bandit Konser di Jakarta Agustus 2018

Jakarta: Grup musik asal Inggris, Clean Bandit, akan tampil di Jakarta dalam konser bertajuk Clean Bandit Live in Jakarta - I Miss You Tour 2018, di The Kasablanka Hall, Mall Kota Kasablanka, 20 Agustus 2018.



Grup yang beranggotakan Grace Chatto (vokal, cello), dua bersaudara Jack Patterson (bass, keyboard, vokal) dan Luke Patterson (drum, perkusi) itu sebelumnya sudah pernah tampil di Indonesia, tepatnya pada 12 Agustus 2015.

Dalam keterangan pers yang dirilis Otello Asia, selaku promotor, tiket konser dijual dalam dua kategori dan dua tahap. Tahap pertama yaitu pre-sale, dijual pada 25 Juni - 9 Juli 2018 dengan harga; Festival Gold Rp800 ribu dan Festival Silver Rp600 ribu.Sementara tiket harga normal yaitu Festival Gold Rp1 juta dan Fesitval Rp800 ribu.Dalam perkembangan kariernya, Clean Bandit bukan saja mencetak hit yang dikenal di seluruh dunia. Grup yang terbentuk pada 2008 ini berhasil menang ajang bergengsi Grammy Award tahun 2015 untuk kategori Best Dance Recording lewat singel Rather Be.(ASA)