Konser Tunggal Perdana Candra Darusman Libatkan Musisi Lintas Generasi

Jakarta: Musisi Candra Darusman menggelar konser tunggal perdana dengan tajuk The Piano Man. Konser ini melibatkan sejumlah musisi dari lintas generasi seperti Monita Tahalea, Andien, Tito Soemarsono, Hivi!, The Kadrijimmo, Glenn Fredly dan The Chaseiro.



Lagu yang dibawakan nantinya diambil dari konten lagu Candra yang hits di era 70-an hingga 80-an.

"Kami siapkan 18 lagu, kebanyakan dari era solo album saya tahun 80-an," kata Candra dalam jumpa media di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu, 18 Juli 2018.Konser ini menjadi aksi panggung perdana Candra Darusman tampil tunggal di atas panggung. "Ini konser solo perdana dalam hidup saya. Biasanya saya tampil dengan Karimata dan Chaseiro," ungkapnya.Konser ini digagas oleh XI Creative yang sukses menggelar konser LCLR Plus 2015, Supergroup 2017 yang dihelat di Jakarta Convention Center. Sebagian pemasukan dari konser ini akan didonasikan untuk para guru."Saya ingin sampaikan sesuatu ada yang bertanya pada saya kok tampil lagi? Kok mau? Ketika mereka approach saya untuk sebagian pemasukan untuk donasi saya enggak berpikir panjang karena itulah alasan saya terlibat," kata Candra.Pada Maret 2018, Candra Darusman merilis album Detik Waktu. Album ini melibatkan sejumlah musisi muda di antaranya Danilla Riyadi, Monita Tahalea dan Maliq & D'Essentials.(ELG)