5 Lagu Favorit Pevita Pearce

Jakarta: Mendengarkan musik sesuai suasana hati dapat menjadi aktivitas yang begitu menyenangkan. Selain itu, musik mampu membawa kita kembali pada waktu lampau lewat kenangan yang tersimpan berikut dengan sederet lagu-lagu yang pernah melekat di hati dan pikiran kita.



Aktris Pevita Pearce menyadari betul akan hal itu. Musik mampu membuat pemeran Kiona dalam film Buffalo Boys itu terkenang akan masa lalu, sekaligus membuat perasaan hatinya kian larut atas beragam pengalaman hidup.

“Aku merasa agak terjebak di akhir 90-an awal 2000-an, karena itu zaman Britney Spears, boyband. Dari kelas 3 SD dengerin Backstreet Boys terus dari kaset.”“Sekarang-sekarang ini aku suka dengerin neo-soul, agak random kalau masalah musik, aku dengerin dari The Beatles sampai boyband,” kata Pevita kepada Medcom.id, beberapa waktu lalu.Selain mendengarkan lagu untuk melewati momen-momen personal, Pevita juga penggemar konser. Dia mengaku rela terbang jauh untuk melihat konser idolanya.“Aku suka travelling sendiri untuk nonton konser dari Miley Cyrus di Australia sampai Justin Bieber. Aku menikmati pertunjukkan, menikmati melihat bagaimana para artis menyuguhkan aksi panggung. Tahun 2015 aku terbang ke New York khusus untuk nonton Justin Bieber,” lanjut Pevita.Kami lantas meminta referensi lima lagu favorit Pevita, berikut lagu-lagu pilihannya:“Pertama suka The Beatles karena nonton Yellow Submarine, dari situ kayak merasa ada something new, terus ngulik dengerin The Beatles waktu high school,” kata Pevita.Lagu ini ditulis oleh Paul McCartney, berasal dari album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, yang dirilis pada 1967. Seperti diketahui, album tersebut sering dilabeli sebagai album terbaik sepanjang masa."Itu lagu pertama yang aku hafalin. SD kelas 2. Dulu untuk akses lirik lagu tidak segampang sekarang, dulu harus lihat dari cover kaset terus aku tulis ulang. Aku dulu punya buku isinya lirik lagu yang aku tulis ulang," kisah Pevita.Dan merupakan lagu yang berasal dari album debut Sheila On 7. Lagu ini sukses melambungkan nama Sheila On 7 dan menginspirasi banyak musisi lain. Kabar terbaru, lagu ini diaransemen ulang oleh grup Pee Wee Gaskins.“Dulu waktu puber (mendengarkan lagu ini), liat Britney ikut dance juga.”Lagu ikonik dari Britney Spears ini dirilis pada tahun 2000 melalui album dengan judul sama dan sempat masuk nominasi Grammy Award untuk kategori Best Female Pop Vocal Performance.“Dulu pas lagu itu booming, Itu seperti pertama kali aku suka lihat cowok, ya lihat mereka (Westlife),” kata Pevita.Pevita tumbuh di era milenium, tentu melewati masa dimana Westlife populer. Lagu If I let You Go berasal dari album debut Westlife yang dirilis pada 1999.“Seperti lagu yang membuat kita merasa, ‘Oke harus strong menghadapi (masalah) ini,” ujar Pevita.Lagu ini terdapat dalam album kedua Adele, 21. Dirilis pada 2011, Turning Tables menuai beragam prestasi, mulai dari menembus tangga lagu Billboard Hot 100 hingga mendapat sertifikat dari Recording Industry Association of America berkat melampaui 500.000 unduhan lagu.(ASA)