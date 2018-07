We The Fest 2018 Gelar Pre-event Selama Tiga Pekan

Jakarta: Menjelang perhelatan musik tahunan We The Fest, akan digelar pre-event bertajuk Road to We The Fest 2018 yang berlangsung selama tiga pekan mulai 4 Juli 2018. Serangkaian acara dibuka umum secara gratis.



Road to We The Fest 2018 dibuka pada 4 Juli 2018 di Atrium East Mall Grand Indonesia, dimeriahkan beberapa penampil seperti Andien dan Abenk Alter. Bekerjasama dengan aplikasi streaming musik JOOX dan lini brand H&M, Road to We The Fest 2018: JOOX x H&M akan berlangsung selama 1 jam mulai pukul 18.30 hingga 19.30 WIB dan akan disiarkan melalui aplikasi JOOX pada pukul 21:00 WIB.

Acara yang sama kembali berlangsung pada Rabu, 11 Juli 2018 dengan penampil GAC dan Kimokal pukul 19.00 hingga 20.00 WIB dan disiarkan langsung melalui aplikasi JOOX.Selain musik, Road to We The Fest 2018 juga akan memeriahkan acara dengan WTF Cinema Club, konsep silent cinema yang menampilkan film dokumenter biopik penyanyi Amy Winehouse berjudul Amy yang akan diselenggarakan di Kinosaurus Kemang pada 5 Juli 2018 pukul 19.00 WIB. Untuk pendaftaran dapat dilakukan melalui lamanPada Jumat, 6 Juli 2018 diadakan WTF Skate Park, program kerja sama pihak promotor Ismaya Live bersama Twilo. Laze dan Erik Soto ikut memeriahkan acara mulai 16.30 hingga 21.30 WIB. Skater yang hadir dapat berpartisipasi dalam lomba Beat Trick dengan hadiah tiket We The Fest 2018.Sebuah talkshow bertajuk Sehidup Semusik juga akan digelar di Sehidup Sekopi, Bintaro Sektor 5 pada Jumat, 13 Juli 2018 mulai pukul 17.00 hingga 19.00 WIB. Dipandu Widi dari Maliq & D'Essentials sebagai moderator bersama Assistant Brand Manager Ismaya Live Sarah Desita, fakta menarik dan suka duka di balik layar We The Fest 2018 akan dibahas di sini.We The Fest 2018 merupakan perhelatan musik tahunan gagasan promotor Ismaya Live yang kini memasuki tahun kelima. Tahun ini We The Fest digelar selama tiga hari pada 20, 21 dan 22 Juli 2018 di JIExpo Kemayoran Jakarta.Sebanyak 61 penampil dari mancanegara dan Indonesia ikut memeriahkan acara di antaranya Lorde, James Bay, SZA, alt-J, Odesza, The Neighbourhood, GAC, Efek Rumah Kaca, Dipha Barus, Albert Hammond Jr dan musisi ternama lain.Pembelian tiket We The Fest 2018 dapat dilakukan melalui laman situs resmi di www.wethefest.com.(ELG)