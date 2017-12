Aksi DJ Indonesia Kuasai Panggung Indoor DWP 2017 Hari Kedua

Jakarta: Berbeda dengan hari pertama, festival musik Djakarta Warehouse Project hingga pukul 7 malam ini area panggung masih tampak longgar. Di panggung indoor Live Etc tempat Rich Chigga akan tampil masih diisi oleh Disjoki (DJ) asal Indonesia Iyal Noor.



Menjelang pukul 8 malam, Iyal Noor memainkan Burn Down milik Bromley feat. Dread MC & Grove. Dilanjutkan dengan Goosebumps milik Travis Scott feat. Kendrick Lamar.

Iyal Noor di stage indoor Live Etc (Foto medcom/cecylia)Tak lama berselang setelahnya DJ Stan memainkan remix pertamanya lewat Firefly milik Mura Masa feat. Nao.Stan di stage indoor Live Etc (Foto: medcom/cecylia)Sementara itu Yesterday Afternoon Boys yang juga berasal dari Indonesia meramaikan panggung indoor Elrow memainkan remix Woman of the Ghetto (Catz N' Dogz Beat Mix) milik Marlena Shaw.Area mainstage Garuda Land masih dikuasai King Chain, disjoki asal Tiongkok sebelum berganti gilir panggung dengan Andre Dunant pukul 20.15 WIB. Chain memainkan remix On Your Mark (Mike Carvello Remix) milik Gregor Salto dan Wiwek.King Chain di stage Garuda Land (Foto: medcom/cecylia)Dibanding hari pertama, malam minggu kali ini daftar lineup DWP yang ditunggu-tunggu jauh lebih banyak. Sebut saja Steve Aoki, Desiigner, Hardwell, dan Rich Chigga. Aoki, Desiigner dan Hardwell akan beraksi di Garuda Land pada malam menjelang Minggu dini hari (17/12/2017), sementara Rich Chigga akan menggebrak panggung indoor Live Etc sekitar pukul 11 malam.(ELG)