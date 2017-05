Band Asal Prancis Antusias Kolaborasi dengan Endank Soekamti

Metrotvnews.com, Jakarta: Band Asal Prancis, The Shapers mengaku begitu antusias ketika menjalani kolaborasi dengan band asal Yogyakarta, Endank Soekamti. Kolaborasi keduanya terwujud dalam sebuah lagu berjudul Unstoppable.



Indonesia bukanlah tempat yang asing bagi band pengusung musik pop punk ini. Mereka kerap wara-wiri menghadiri beberapa pertunjukkan di Indonesia seperti JakCloth dan lainnya. Lewat lawatan yang sering itulah trio asal Prancis ini bertemu Endank Soekamti.

Setelah berbagi panggung, ajakan kolaborasi pun muncul. Endank Soekamti menawarkan mereka untuk merekam lagu bersama-sama. Setelah melalui proses rekaman yang menyenangkan di Yogyakarta, jadilah lagu Unstoppable.Mereka bahkan rela kembali ke Indonesia untuk membuat video musik Unstoppable yang sudah dirilis bulan lalu. The Shapers saat ini sedang berada di Indonesia untuk menjalani rangkaian tur bertajuk Youth Disaster Tour.The Shapers berdiri pada 2009. Sejauh ini mereka sudah merilis album debut Everybody Needs to Have a Dream (2012), dan Reckless Youth (2016).Dalam perjalanannya, The Shapers merasa bangga pernah satu panggung dengan band punk idola mereka seperti NOFX, The Flatlinersm, Silverstein, Pennywise, Face To Face, Gnarwolves, hingga Superman Is Dead.(ELG)