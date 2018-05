Miles Rilis Demo Lima Lagu Anak-anak Finalis LCLA 2018

Jakarta: Miles Films dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) telah merilis lima lagu finalis Lomba Cipta Lagu Anak (LCLA) 2018 versi demo. Kelima karya ini merupakan hasil seleksi juri dari total 1.865 lagu kiriman peserta.



Versi demo dirilis terlebih dulu sebagai ajakan bagi publik untuk memberikan suara, mana lagu favorit masing-masing. Voting publik dibuka lewat situs web resmi kularikepantai.com hingga Minggu, 17 Juni 2018. Lagu dengan suara terbanyak akan menjadi pemenang LCLA 2018 pilihan publik.



Kelima lagu finalis ini akan direkam ulang dan dinyanyikan oleh para aktor pemeran anak film Kulari ke Pantai, seperti Maisha Kanna dan Lil'li Latisha. Miles dan Bekraf akan menerbitkan lima rekaman baru ini ke dalam album kompilasi musik yang terinspirasi film Kulari ke Pantai.



Tidak hanya publik yang menilai, dewan juri LCLA juga akan memilih satu pemenang utama versi mereka. Lagu pemenang versi juri juga akan memiliki video musik. Lagu-lagu ini juga akan diputarkan di sejumlah stasion radio.



Anggota juri yang terlibat adalah Kepala Bekraf Triawan Munaf, produser Mira Lesmana, sutradara Riri Riza, Aksan Sjuman, serta trio RAN Rayi, Asta, dan Nino. Trio RAN juga akan menangani produksi ulang kelima lagu.



Berikut lima lagu itu beserta nama penciptanya. Lagu versi demo ini dapat didengarkan di situs resmi film, kularikepantai.com.



1. Menjelajahi Dunia (Era Patigo)

2. Teman (Ghalifa Al Baladi)

3. Jika Hatimu Gundah Gulana (Ikbar Haskara Damarjati)

4. Senyum untuk Dunia (Pika Iskandar)

5. This is My Holiday (Stephen Irianto Wally)



Sementara itu, Miles juga telah merilis trailer akhir untuk film anak Kulari ke Pantai garapan sutradara Riri Riza. Para pemain yang terlibat antara lain Marsha Timothy, Maisha Kanna, Lil'li Latisha, Lukman Sardi, Karina Suwandi, Ibnu Jamil, Muhammad Adhiyat, Dodit Mulyanto, Mo Sidik, Praz Teguh, serta Ligwina Hananto dan @Suku_Dani.



Kulari ke Pantai akan dirilis di bioskop pada Kamis, 28 Juni 2018











