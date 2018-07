Malam Minggu Romantis Bersama Honne

Jakarta: Honne menjadi salah satu penampil utama dan magnet besar kawula muda yang datang ke We The Fest 2018 hari kedua, Sabtu, 22 Juli 2018. Dijadwalkan tampil sebelum Lorde pada pukul 21.00 WIB, duo asal Inggris ini berhasil mengajak penonton bernyanyi bersama di hampir seluruh lagu.



Honne membuka penampilan dengan dua singel terbaru Forget Me Not dan Me & You. Lalu menyambung Coastal Love dari album perdana mereka dua tahun silam. Terdengar senandung kecil dari penonton yang kebanyakan gadis remaja.

(Foto: Purba Wirastama)

Lagu Good Together disambut lebih meriah lewat paduan suara penonton yang terdengar lebih kencang. Demikian juga dengan singel baru lain Location Unknown. Jelas sekali sebagian besar penonton sudah sangat siap menantikan Honne yang datang dengan lirik-lirik romantis dalam musik soul serta vokal Andy Clutterback yang khas.Andy, yang berusaha mencairkan obrolan dengan berbahasa Indonesia "Apa kabar?", mengungkapkan rasa senang mereka karena tampil malam itu. Ini bukan kali pertama Honne datang ke Jakarta, tetapi sambutan penonton sekarang jelas jauh lebih besar. Arena panggung utama luar ruangan penuh sesak hingga ke bagian belakang front of house (FOH)."Saya tak bisa berkata-kata," ungkap Andy.Malam itu, Andy tampil bersama rekannya di James Hatcher dan tiga personel tur, termasuk Duayne Sanford dan Amadu Koroma. Selama satu jam, mereka membawakan lagu-lagu dari album perdana, Warm on A Cold Night, serta sejumlah singel dari album kedua yang akan dirilis dalam waktu dekat, Love Me/Love Me Not.Usai salam perpisahan, Honne membawakan Warm on a Cold Night dan menutupnya dengan singel andalan terpopuler Day One.(DEV)