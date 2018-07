Kygo Konser di Jakarta 2 November 2018

Jakarta: Musisi Kygo akan menggelar konser perdana di Jakarta, Indonesia pada 2 November 2018. Acara ini digagas oleh promotor Euphoric Events bersama Frisson 369 dan akan berlangsung di Hall C3 JIExpo Kemayoran pukul 20.00 WIB.



Dalam keterangan resmi yang diterima Medcom.id, Kygo turut membawa penampil pendukung Frank Walker, DJ muda asal Kanada yang menemani Kygo selama tur musik di Asia.

"Kygo merupakan DJ berbakat luar biasa dan produser musik yang banyak penggemarnya. Saya telah menunggu jadwal tur konsernya ini untuk bisa dibawa ke Jakarta-Indonesia," kata Dany Setiawan selaku CEO Euphorics Events.Soal tiket akan diumumkan resmi pada 24 Juli 2018 pukul 10.00 WIB dan dapat diakses melalui situs www.loket.com dan www.euphorics.id.Kygo adalah musisi asal Norwegia yang berprofesi sebagai DJ, produser rekaman dan penulis lagu. Beberapa musisi yang sempat berkolaborasi dengam DJ berusia 26 tahun itu di antaranya Selena Gomez di singel It Ain't Me dan Avicii di beberapa singel.Musisi kelahiran 11 September 1991 itu juga telah mendapatkan berbagai penghargaan dan nominasi musik bergengsi dunia diantaranya, Youtube Music Awards pada 2015 atas lagunya yang berjudul Stole the Show, nomine di MTV Europe Music Awards dan MTV Video Music Awards. Lagu terbarunya yang berjudul Born to be yours’ feat. Imagine Dragons meraih posisi No.1 Dunia di tangga lagu iTunesDua album studio dirilisnya yaitu, Cloud Nine (2016) dan Kids in Love (2017). Dua album mini juga belum lama dirilis Stargazing (2017) dan Kids in Love Remixes (2018).(ELG)