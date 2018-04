Simak Video Musik Terbaru The Chainsmokers, Everybody Hates Me

Jakarta: Duo disjoki Alex Pall dan Andrew Taggart yang tergabung dalam The Chainsmokers baru merilis video musik terbaru bertajuk Everybody Hates Me pada Senin, 2 April 2018.



Video ini diarahkan langsung oleh Rory Krimer, aktor sekaligus sutradara yang mengerjakan video musik Justin Bieber di singel Company (2016).

Video ini dibuka dengan aksi Alex dan Andrew yang melaju kencang mengendarai mobil jip yang kemudian dihiasi semburan kobaran api dari mobil yang mereka bakar.Dalam video klip ini, Alex dan Andrew berkolaborasi dengan drummer Matt McGuire.Sang pengarah aktor, Rory Kramer membagikan cuplikan makna di balik video musik tersebut. Melansir Aceshowbiz, Rory mengungkapkan cuplikan di menit awal menembus terowongan adalah bentuk masa depan Alex dan Andrew yang kemudian melihat ke belakang, kenangan, penyesalan, atau sesuatu yang mengejar mereka tetapi mendorong untuk terus maju dan mengejar mimpi.Dalam bingkai selanjutnya di sebuah pesta kolam renang, Drew yang berada dalam dasar kolam merepresentasikan kegelisahan dan rasa cemas.Sementara adegan membakar mobil pada menit awal menceritakan kesuksesan musik Closer dan Something Just Like This yang mengangkat level The Chainsmokers sekaligus mengubah hidup mereka.Kobaran api dimaknai sebagai puncak kesuksesan dengan semangat menggebu (kobaran api dalam video), tak dapat mengontrol perasaan cinta dan benci. Sebagai manusia hanya bisa mencoba menjadi diri sendiri dan melakukan apa yang disukai.Melalui cuplikan adegan terbaru The Chainsmokers, Rory ingin membuatnya tampak sederhana dan membebaskan Alex serta Andrew melepaskan energi mereka.(ELG)