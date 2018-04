Afgan Baru Pede di Panggung Setelah Tujuh Tahun

Jakarta: Dekade, album kelima Afgan yang baru dirilis pada akhir Februari lalu, dibuat sebagai penanda 10 tahun menapaki karier sebagai penyanyi solo. Selama perjalanan panjang ini, Afgan mengaku baru mendapat kepercayaan diri setelah pada tahun ketujuh.



"Saya, sampai album ketiga, masih enggak pede," kata Afgan kepada wartawan sebelum tampil dalam konser mini bertajuk Satu Dekade di Soehanna Hall SCBD Jakarta, Kamis, 12 April 2018.

"Saya enggak berani nulis lagu sendiri, masih malu, karena dari dulu saya anaknya masih pemalu dan sangat-sangat tertutup. Bisa dilihat dari penampilan saya 10 tahun lalu, beda banget dengan sekarang," lanjutnya.Afgan merilis album pertamanya, Confession No. 1 pada 2007. Lalu disusul The One (2010), Live to Love, Love to Live (2013), Sides (2016), dan terakhir Dekade. Dia mengaku benar-benar percaya diri dan nyaman dengan dirinya sendiri ketika mengerjakan album Sides. Dia menulis sendiri materi lagu untuk album ini."Saya mulai membuka diri buat menulis lagu sendiri, mengutarakan apa yang ingin saya utarakan. Secara visual, saya juga benar-benar ambil kontrol. Mungkin buat penyanyi lain, saya lihat teman-teman saya, dari album pertama sudah bisa membuka diri. Kalau saya butuh lama mungkin sekitar lima sampai enam tahun di industri, baru nyaman membuka diri sebagai penulis lagu dan membuka diri saya," ungkap Afgan."Itu bisa dilihat dari segala aspek, dari performa, cara saya omong. Mungkin karena tambah umur juga," imbuh penyanyi 28 tahun ini.Dalam album Sides itu, selain menulis materi lagu sendiri, Afgan juga berkolaborasi dengan beberapa penyanyi seperti Raisa, Yura Yunita, serta SonaOne. Album ini diproduksi Mark Hill, produser internasional yang pernah membesut album Craig David.Sementara, album Dekade merangkum perjalanan perjalanan karier dia selama satu dekade. Album ini berisi tujuh lagu lama, tiga lagu remake, dan empat lagu baru. Dia juga melibatkan penyanyi lain seperti Rossa, Raisa, Isyana Sarasvati, Rendy Pandugo, Ramengvrl, dan Sheila Majid.(ELG)