Daur Ulang Lagu "Dan" SO7, Pee Wee Gaskins Gaet Rapper Tuantigabelas

Jakarta: Singel populer Dan milik Sheila On 7 kembali dikemas dalam nuansa baru. Grup musik Pee Wee Gaskins membawakan lagu romansa era 90-an itu di bawah bendera Universal Music Indonesia.



Ide kreatif dirilisnya singel Dan versi Pee Wee Gaskins berawal dari Jan Djhuana dari Universal Music Indonesia untuk membuat proyek album mini yang memuat beberapa lagu populer era 90-an.

"Lagu Sheila On 7 masuk dalam daftar kami, tapi bingung mau pilih yang mana. Akhirnya kami izin ke Mas Eross (Sheila On 7) dan dia menyarankan lagu Dan, jadilah kami merekamnya," kata Dochi Sadega, pembetot bass Pee Wee Gaskins dalam keterangan resmi yang diterima Medcom.id.Soal aransemen lagu, Pee Wee Gaskins dibantu Aska dari Rocket Rockers yang bergerak sebagai produser. Kolaborasi ini menciptakan sentuhan lagu Dan yang lebih hidup dan progresif tanpa menghilangkan warna yang sudah melekat.Rapper Tuantigabela$ ikut digandeng untuk berkolaborasi. Aransemen baru ini menggantikan part solo gitar atau synthesizer dengan vokal rap Tuantigabela$."Pemilihan Upi (Tuantigabela$) karena dia flow-nya asyik dan dia good free styler. Dia enggak butuh banyak waktu untuk mengisi bar bagiannya, walaupun sedang sakit saat itu," kata Dochi.Pee Wee Gaskins mulai bermusik pada 2007. Dalam catatan diskografi, PWG telah menelurkan dua album penuh dan empat album mini. Popularitas mereka mulai menanjak ketika merilis album mini Stories From Our Highschool Years (2008) yang memuat singel hit Berdiri Terinjak.Formasi band yang aktif bermusik sejak 2007 ini masih digawangi Dochi Sadega (Bass/Vocal), Sansan (Guitar/Vocal), Reza Omo (Synth/Keys/Sample/Vocal), Aldy Kumis(Drum), dan Ayi (Guitar/Back Vocal).(ELG)