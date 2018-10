Harlan Boer Rilis Album Bila Lapar Melukis

Jakarta: Musisi Harlan Boer merilis karya terbaru berjudul Bila Lapar Melukis. Ini merupakan karya kedua Harlan, melanjutkan album perdananya Operasi Kecil (2017) yang dirilis melalui Parlente Records.



Pada album kedua, musisi yang akrab dengan sapaan Bin itu menyajikan warna-warna baru dengan menggandeng sejumlah produser di antaranya Adink Permana, Henry Foundation serta Adi Mamokiak.

Untuk album ini, Bin membuat 10 lukisan di atas kanvas berukuran 12x12 cm sebagai artwork dari masing-masing lagu dalam album Bila Lapar Melukis. Karya keduanya kali ini bekerja sama dengan Fungjai Indonesia, platform digital streaming asal Thailand yang baru melebarkan sayapnya ke Indonesia pada Agustus 2018."Saya akan tampil di tempat-tempat kecil di Jakarta dan sekitarnya untuk memainkan secara perdana kesepuluh lagu yang ada di album Bila Lapar Melukis. Pemilihan tempat berdasarkan konsep pertunjukan yang sederhana dan intim, sesuai dengan kapasitas saya. Kita bisa nyaman mengobrol dan melakukan hearing session di sana. Tempat-tempat yang dipilih pun merupakan milik atau dikelola oleh teman-teman sendiri. Jadi, sekalian bersilaturahim," ujar Bin dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Kamis, 11 Oktober 2018.Perilisan album baru Harlan Boer (Foto: dok. Yulio Abdul Syafik)Beberapa tempat terpilih tersebut di antaranya Kios Ojo Keos, Heyfolks!, Kedubes Bekasi, EarHouse, Provoke! HQ, Lalala Records, Wigmam Records dan Kedai Kinetik.Bin akan memainkan satu buah lagu setiap hari Selasa selama 10 minggu mulai 9 Oktober 2018. Satu per satu lagu akan dirilis dalam bentuk digital pada hari yang bersamaan melalui aplikasi Fungjai. Karya lagu oBin dapat didengarkan secara gratis dengan mengunduh aplikasi fungjai serta beberapa karya yang terkumpul dalam tautan berikut Para musisi tamu turut hadir pada akhir rangkaian tur rilis lagu pada album Bila Lapar Melukis akan dipresentasikan dalam sebuah pertunjukan agar mendekatkan pengalaman pertunjukan dengan hasil rekaman album di studio. Rencananya, agenda ini diadakan mulai 11 Desember 2018 mendatang. Tepat pada hari itu, album Bila Lapar Melukis akan dirilis oleh Langen Srawa Records dalam format CD sejumlah 500 keping sebagai cetakan pertama.Artwork Album Bila Lapar Melukis (Foto; DOK Harlan Boer)Harlan Boer adalah musisi sekaligus penulis lagu, produser sekaligus editor. Harlan pernah bergabung dalam beberapa band yakni The Room V sebagai pemain bass, The Upstairs sebagai keyaboardist dan C'mon Lennon sebagai vokalis. Dia juga sempat menjadi manajer untuk Efek Rumah Kaca dan memproduseri sejumlah album rekaman independen.(ELG)