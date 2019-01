BTS Diminta Tampil di Korea Utara, Ini Respons Agensi

Seoul: Ahn Min Seok, politisi dari Partai Demokrat Korea Selatan kembali meminta boyband BTS tampil di Korea Utara. Sebelumnya, permintaan ini pernah diutarakan pada November lalu agar BTS tampil dalam acara Jung Joon Hee’s Ultimate Current Affairs.



Mengutip Soompi, konser BTS di Pyongyang dilakukan bersama sejumlah artis Korea lainnya. Konser ini menjadi perayaan ulang tahun pertama deklarasi bersama Pyongyang yang dibuat selama konferensi tingkat tinggi (KTT) Korea Utara dan Selatan pada Septemer 2018.

Menanggapi hal ini, pihak agensi Big Hit Entertainment belum bisa berkomentar soal konser tersebut."Saat ini kami belum bisa mengatakan apapun terkait konser ini," ujar pihak Big Hit.Pihak politisi telah meminta hal serupa sejak tahun lalu. Dia berharap, jadwal konser BTS dapat disesuaikan agar bisa tampil dalam acara tersebut.Konser itu akan diadakan di Rungrado 1st of May Stadium atau disebut May Day Stadium. Tempat ini diklaim mampu menampung kapasitas 150 ribu orang.Sementara itu, pendekatan yang dilakukan politisi menuai respons negatif dari beberapa penggemar. Mereka tidak setuju jika BTS digunakan sebagai alat untuk kepentingan politik.(ASA)