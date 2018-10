Soundtrack "A Star Is Born" Melejit ke Puncak Tangga Album Dunia

Hollywood: Film yang dibintangi Bradley Cooper dan Lady Gaga, A Star Is Born, bukan saja menuai sukses dari segi penonton bioskop. Soundtrack film itu juga melesat ke puncak tangga album Billboard 200.



Dilansir dari portal Billboard, album itu terjual setara 143.000 kopi hingga 18 Oktober lalu.

Proses perhitungan dilakukan oleh lembaga riset Nielsen, mereka membuat beberapa formula yang menghitung penjualan musik digital, kemudian memiliki perhitungan konversi ekuivalen ke penjualan album.Total terdapat 34 track dalam album soundtrack A Star Is Born. Terdiri dari lagu dan dialog dalam film. Seperti pada film, Bradley Cooper turut menyanyikan lagu secara langsung. Bahkan beberapa lagu dalam film ditulis sendiri oleh Cooper, berkolaborasi dengan beberapa nama.Ini bukan kali pertama bagi Lady Gaga sukses dalam tangga album. Sebelumnya, sang Mother Monster lebih dulu mencicipi kejayaan lewat album Born This Way (2011) yang juga bertengger di puncak tangga album Billboard 200.Di bawah album soundtrack A Star Is Born, bertengger album Quavo Huncho dari rapper Quavo. Pada posisi ketiga, terdapat album The Carter V dari Lil Wayne.(ASA)