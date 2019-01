Adera dan Glenn Fredly akan Kenalkan Lagu Baru dalam Konser Valentine Titik Balik

Jakarta: Setelah album debut Lebih Indah tujuh tahun silam, musisi dan penyanyi solo Adera sedang menyiapkan album kedua yang akan dirilis pada 2019. Salah satu lagu terbaru untuk album ini akan dibawakan perdana oleh Adera dalam konser Harmonia: Titik Balik pada 14 Februari mendatang.



"Rilis album pertama tahun 2012, setelah itu rilis singel demi singel saja. Lalu aku berani rilis yang kedua, lagi-lagi bicara tentang cinta," kata Adera dalam jumpa pers di Semanggi, Kamis, 24 Januari 2019.

"Saya ingin lagunya benar-benar bisa sampai ke telinga dan hati orang-orang. Saya kagum terhadap Glenn (Fredly) karena itu. Kita nyanyi bukan buat joget-joget saja, tetapi apa yang kita rasakan bisa langsung didengar. Lagunya (yang baru) bakal dinyanyikan dalam konser, sebelum nanti rilis," lanjut putra musisi legendaris Ebiet G Ade ini.Glenn, penampil utama lain dalam konser Titik Balik nanti, juga akan membawakan lagu terbarunya pertama kali. Lagu terakhir Glenn adalah Like Never Before dan singel kolaborasi Cintailah Aku. Keduanya dirilis tahun lalu."Enggak janjian (dengan Adera). Saya bawakan lagu baru saya perdana di konser nanti. Lagunya belum rilis. Kami bikin orang yang bakal datang ke konser jadi spesial karena bisa dengar pertama kali," ungkap Glenn.Lagu ini kemungkinan besar akan menjadi materi album terbaru Glenn, menyusul album solo terakhirnya Lovevolution sembilan tahun silam. Belakangan, selain berkolaborasi dan sibuk tampil di konser, Glenn juga menggagas dan mengelola Konferensi Musik Indonesia.Konser bertajuk Harmonia: Titik Balik ini akan digelar di Balai Sarbini Jakarta pada Kamis malam, 14 Februari 2019. Konser dua musisi solo ini mengusung konsep akustik, intim, dan berbagi banyak cerita titik balik karier kedua musisi yang jarang terdengar publik. Konser digelar oleh promotor Arzillo dengan harga tiket Rp750 ribu hingga Rp1,5 juta.(ELG)