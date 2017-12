Joji dan Higher Brothers Bakar Semangat Penonton DWP 2017 meski Tampil Singkat

Jakarta: Joji dan Higher Brothers warnai panggung musik Live Etc Djakarta Warehouse Project dengan musik hip hop dan R&B.



Joji yang dijadwalkan tayang pukul 21.45 malam hingga pukul 22.15 hanya menyajikan beberapa lagu. Di antaranya Demons, Bitter F*ck, Will He dan beberapa lagu dalam album terbarunya, In Tounges.

Meski hanya sebentar, alunan musik Joji mampu membius penonton sejenak rileks dari dentuman house music. Lampu sorot tampak mendominasi terarah kepada penonton membuat ruangan lebih terang.Joji di DWP 2017 (Foto: medcom/cecylia)Higher Brothers kemudian mengambil alih panggung lewat singel Flo Rida, dilanjutkan Isabellae, Why Not dan Wudidong. Peregangan sesekali dilakukan Higher Brothers dengan menyerukan, "Higher!" secara berulang, dilanjutkan singel 711.Sambil bersahut-sahutan Higher Brothers menyerukan, "Seven!" yang disahut "Eleven!" oleh penonton sebagai starter pemutaran singel 711. Animo ruang panggung Live Etc semakin memanas saat memasuki refrain, Seven Eleven.Terselip remix New Season dari Curly J sebelum mereka memainkan Made in China dan Young Master. Higher Brothers menutup aksi panggung mereka lewat singel Black Cab.(ELG)