Boyzone Gelar Konser Perpisahan di Indonesia

Musik Audy Terharu Boyzone Kenang Stephen dalam Konser Sabtu, 23 May 2015 07:46 Audy Item, penyanyi solo perempuan Indonesia, tidak melewatkan kesempatan konser Boyzone: Back Again No Matter What yang…

Musik Pinjam Ponsel Penonton, Boyzone Selfie Sabtu, 23 May 2015 06:44 Konser Boyzone: Back Again No Matter What di Istora Senayan, Jumat (22/5/2015) berlangsung hangat dan akrab. Kuartet asa…

Musik Boyzone Rasakan Kehadiran Almarhum Stephen Gately di Jakarta Jumat, 22 May 2015 22:28 Penonton yang awalnya ikut menyanyi sepanjang konser pun mendadak hening, mendengarkan dengan serius ungkapan perasaan Boyzone unt…

Musik Puluhan Penonton Antre Foto Bareng "Boyzone" Jumat, 22 May 2015 20:54 Lebih dari 50 penonton Boyzone: Back Again No Matter What sudah mengular di halaman Istora Senayan pada pukul 18:30 WIB. Padahal, …

Musik Video Musik Slank dan Dipha Barus Semarakkan Asian Games 2018 asian games 2018 Kamis, 28 Jun 2018 11:11 Kamis, 28 Jun 2018 11:11 Indonesia menjadi tuan rumah untuk perhelatan akbar Asean Games 2018 yang digelar di Jakarta pada 18 Agustus 2018.

Musik Sisitipsi Gelar Pesta Peluncuran Album Kedua album baru Selasa, 26 Jun 2018 18:28 Selasa, 26 Jun 2018 18:28 Sisitipsi siap menggelar pesta peluncuran album kedua Sisitipsi berjudul ML alias Minta Lagi di Twilo Skate Park Kemang, Jakarta S…

Musik Ensambel Gitar Klasik Yogyakarta Borong Piala di Kompetisi Tingkat Dunia musik indonesia Selasa, 26 Jun 2018 16:42 Selasa, 26 Jun 2018 16:42 Ensambel gitar klasik asal Yogyakarta ikut berlaga dalam kompetisi musik kelas dunia Japan International Ensemble Guitar Festival …