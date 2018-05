We The Fest 2018 Gelar Kompetisi Musik dan Poster

Jakarta: Festival musik We The Fest menggelar dua kompetisi bagi para seniman muda berekspresi di bidang seni yakni kompetisi musik dan poster. Jelang dua bulan penyelenggaraan, We The Fest mengadakan program "Submit Your Music" untuk mencari musisi yang berkesempatan tampil di acara We The Fest 2018.



"Submit Your Music" sudah diselenggarakan sejak 2016 dan terbuka untuk semua kalangan musisi Indonesia, baik solo, duo band, hingga musisi disjoki.

Sepuluh musisi yang terpilih berhak tampil di babak Showdown yang akan digelar pada Juni mendatang untuk memperebutkan tiga posisi teratas dan tampil di We The Fest 2018.Selain kompetisi musik, perhelatan musik yang dipromotori Ismaya Live ini memberi kesempatan bagi para peserta untuk membuat poster We The Fest. Hasil karya 10 pemenang akan ditampilkan dalam We The Fest. Para pemenang juga berkesempatan memperoleh voucher H&M dan tiket We The Fest 2018."Melalui kompetisi ini, para calon penonton juga dapat berpartisipasi di We The Fest dengan cara berbeda selain nantinya mereka menikmati festival experience khas We The Fest yang penuh dengan musik, seni, fesyen, dan kuliner," kata Sarah Deshita, Assitant Brand Manager Ismaya Live melalui keterangan resmi yang diterima Medcom.id, Rabu, 9 Mei 2018.Untuk musisi yang tertarik mengikuti kompetisi ini dapat mengunjungi situs www.wethefest.com/submityourmusic dan mendaftarkan diri secara gratis sebelum 13 Mei 2018 pukul 23.59 WIB.Sementara untuk peminat kompetisi poster dapat memantau regulasi yang ditetapkan untuk para peserta melalui laman www.wethefest.com/news/wtf18poster sebelum 4 Juli 2018 pukul 23.59 WIB.Pada tahun kelima terselenggaranya We The Fest, puluhan musisi Indonesia dan mancanegara akan meramaikan festival musik bergengsi di Asia ini, antara lain Lorde, James Bay, Odesza, alt-J, Nick Murphy, FKA, Chet Faker, The Neighbourhood, Albert Hammond Jr, Barasuara, Efek Rumah Kaca, Padi Reborn, GAC, White Shoes and the Couple's Company, dan beberapa musisi lain.Tiket We The Fest 2018 dijual resmi melalui laman www.wethefest.com rekanan resmi tiket box yang terdaftar di www.wethefest.com/ticket.(ELG)