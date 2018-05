Lima Tahun Tak Merilis Karya, Backstreet Boys Kembali dengan Singel Baru

Jakarta: Grup vokal Backstreet Boys kembali menyapa penggemarnya lewat singel terbaru, Don't Go Breaking My Heart. Materi segar ini melanjutkan karya pada album In a World Like This yang dirilis pada 2013.



Dilansir dari laman Billboard, Selasa, 15 Mei 2018, BSB akan merilis singel terbaru pada Kamis, 17 Mei 2018. Kabar ini telah disiarkan melalui akun Twitter boyband yang juga menjadi ikon era 90-an itu sejak 12 Mei 2018.

Backstreet Boys baru merayakan kiprah bermusik mereka di industri musik yang ke-25. Setelah merilis singel Don't Go Breaking My Heart, mereka akan ke Las Vegas menggelar konser di Zappos Theater pada musim panas ini.Backstreet Boys termasuk grup vokal yang masih eksis sejak tenar di era 90-an. Sebut saja beberpaa singel hits mereka yakni Quit Playing Games, I Want It That Way, dan As Long as You Love Me. Lagu-lagu hits mereka dalam album Backstreet Boys (1996), Backstreet's Back (1997), Backstreet Boys (1997), dan Millennium (1999) sukses memberikan momen terbaik untuk generasi 90-an.Sejauh ini grup vokal yang masih digawangi AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Brian Littrell, dan Kevin Richardson itu telah meriilis sembilan album. Rencananya album kesepuluh akan diluncurkan tahun ini dalam waktu dekat.(DEV)