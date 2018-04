Bumbu Komedi Remaja dalam Video Klip Terbaru Ecoutez

Jakarta: Grup musik Ecoutez secara resmi melepas video klip terbaru singel Katakanlah. Video ini dirilis pada 5 April 2018 melalui platform YouTube.



Dalam cuplikan di video musik Katakanlah, Ecoutez banyak bercerita tentang sepasang kekasih yang dirundung gengsi ketika berselisih paham.



"Konsep video klipnya lebih ke komedi remaja. Jadi ada sepasang kekasih yang lagi marahan, diperankan Clara Bernadeth dan Adith Insomnia. Si Adith pengen ajak baikan tapi gengsi, jadi dia minta bantuan anak-anak Ecoutez untuk ajak Clara baikan dengan segala cara tapi selalu gagal. Akhirnya anak-anak Ecoutez memaksa Adith untuk meminta maaf secara langsung," terang vokalis Ecoutez, Andrea Lee melalui keterangan pers yang diterima Medcom.id.



Melalui cuplikan video ini, Ecoutez ingin menyampaikan pesan bahwa tidak ada kata terlambat untuk meminta maaf. Sejalan dengan makna cerita Katakanlah yang menceritakan tentang mengalahkan gengsi dalam menjalani hubungan.



"Sesimpel meminta maaf bisa membereskan semuanya. Daripada arus gengsi-gengsian malah jadi berantakan semuanya," imbuh Iyas yang menciptakan lagu Katakanlah bersama Leo.



Karya ini sekaligus menjadi sinema musik pertama tanpa adegan Ecoutez melakukan sesi jamming.



Katakanlah merupakan singel kedua dalam album keempat Ecoutez, Love Live Life yang dilepas resmi sejak 22 September 2017. Lagu ini dimuat bersama 10 lagu lain termasuk Intro, Are You Really The One, Only Love, Sendiri, Ingin Bersama, Memeluk Teduh, Percayalah, Harus Bagaimana, Maafkanlah (Tak Sempurna), dan Simpan Saja.



Album ini diakui masih berbalut nuansa pop dan digadang-gadang sebagai karya album terbaik untuk Elovers, penikmat musik Ecoutez.



Karya terbaru kuartet Ecoutez yang kini digawangi Ayi (gitaris), Jay (penabuh drum), Andrea (vokalis), Iyas (kibordis), dan Leo (pemain bas) ini juga sudah dapat dinikmati melalui aplikasi streaming music iTunes, Apple Music, Joox, Deezer, dan Spotify.











