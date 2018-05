One Republic dan Logic Isi Soundtrack 13 Reasons Why Musim Kedua

Jakarta: Satu lagi singel terbaru yang diumumkan sebagai soundtrack serial Netflix, 13 Reasons Why musim kedua. One Republic berkolaborasi dengan Logic merilis singel Start Again.



Dilansir dari Billboard, Kamis, 17 Mei 2018, lirik pada bait pertama dibawakan vokalis One Republic Ryan Tedder, disusul rapper Logic membawakan lirik lagu puitis.

"Saya merasa seperti tidak dihargai, seperti hati nurani saya dalam hidup Anda telah diringankan."Sebelumnya singel terbaru dari Selena Gomez, Back At You diumumkan sebagai soundtrack pertama untuk serial Netflix ini.13 Reasons Why musim perdana yang dirilis pada 2017 sempat menarik perhatian publik, terutama kalangan remaja. Serial ini mengisahkan tokoh Hannah Baker dengan rekaman-rekaman kaset yang menjelaskan penyebab kematiannya.Akhir cerita dibuat menggantung dan dilanjutkan dalam musim kedua. Serial Netflix ini dibuat berdasarkan novel laris karya Jay Asher.13 Reasons Why musim kedua dikemas dalam 13 espisode dan akan dirilis melalui Netflix pada Jumat, 18 Mei 2018.(ELG)