Situasi Politik Tak Kondusif, Konser Nidji Ditunda

Senin, 01 May 2017 10:32 tame impala

Singel The Less I Know The Better milik Tame Impala digunakan perusahaan susu asal Tiongkok untuk beriklan tanpa izin.