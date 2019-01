10 Rekomendasi Lagu Natal

Jakarta: Beberapa musisi mempersiapkan lagu-lagu baru jelang perayaan Natal. Ada jingle Natal dengan beat yang ceria dan ada pula dengan nada-nada sendu.



Merayakan Natal tahun 2018 sekaligus jelang pergantian tahun, berikut ini 10 lagu Natal rekomendasi Medcom.id:

Michael Buble membawakan kembali beberapa lagu Natal lama salah satunya It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. Lagu ini ditulis Meredith Wilson pada 1950-an.Michael Buble juga membawakan kembali beberapa jingle Natal dengan warna suaranya yang khas seperti I'll Be Home for Christmas, Santa Claus Is Coming to Town, Santa Baby, Holly Jolly Christmas, dan Silent Night.Bangtan Boys juga meng-cover lagu Natal dengan gaya mereka yang khas. Ada bagian rap yang diisi dengan bahasa Korea. Sayang jika dilewatkan. Selain Last Christmas, BTS juga meng-cover lagu Christmas Day dengan nada yang persis dengan lagu Mistletoe dari Justin Bieber.Mistletoe masuk dalam album Natal Justin Bieber, Under the Mistletoe yang dirilis pada 1 November 2011. Lagu ini jadi singel utama dalam album.Grup vokal Pentatonix merilis album baru Christmas Is Here! berisi 12 lagu Natal. Rockin' Around the Christmas Tree masuk dalam track nomor dua. Singel ini termasuk karya lama yang ditulis Johnny Marks.Masih dari jingle tahun 1950-an, Jingle Bell Rock termasuk salah satu hit yang biasa dinyanyikan saat Natal.Lagu ini ditulis Joe Beal dan Jim Boothe. Setelah banyak musisi yang meng-cover, lagu ini juga dibawakan para pemain dari serial Glee.Winter Things masuk dalam album EP Christmas & Chill. Lagu ini lebih tepat merujuk pada pasangan kekasih yang bertemu di momen Natal.Kabarnya, lagu ini bercerita tentang Ricky Alvarez, mantan kekasih sekaligus dancer Ariana. Ricky Alvarez juga disebut dalam singel terbaru Ariana, Thank U, Next.Meski lagu ini cukup banyak di-cover beberapa musisi, Sam Smith membawakannya dengan vibra suara berbeda.Lagu ini merupakan kolaborasi tiga musisi lintas agama yang baru dirilis pada 9 Desember 2018. Masing-masing dari para musisi Dira Sugandi, Dewa Budjana, dan Sidney Mohede berkolaborasi membawakan lagu ini.Ketiganya juga membawakan lagu Have Yourself a Merry Little Christmas yang diunggah melalui YouTube Sidney Mohede. Menurut keterangan tertulis dalam YouTube, proyek kolaborasi mereka ini untuk kembali membangkitkan rasa toleransi di tengah kemajemukan Indonesia.Bring Me Love, singel terbaru John Legend yang dimuat dalam album Natal pertamanya A Legendary of Christmas. Lagu ini baru dirilis pada 26 Oktober 2018.Selain Bring Me Love, ada 13 lagu Natal lain yang dibawakan.Jingle Natal enggak selalu dengam beat yang up atau bernada sendu. Jason Mraz dengan membawakan lagu ini dengan gitar akustik dan permainan piano.Lagu ini masuk dalam album A Very Special Christmas, album kompilasi Natal dari beberapa musisi.(ELG)