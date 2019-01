Little Mix Buka Kesempatan Kolaborasi dengan Blackpink

Los Angeles: Little Mix menyatakan ketertarikannya berkolaborasi dengan Blackpink. Pernyataan ini bermula ketika seorang penggemar bernama akun Twitter @Thirlande menyebut nama personel Jade Thirlwall dan menanyakan peluang kolaborasi grup vokal asal Inggris itu dengan Blackpink.



"@LittleMix Jade, apa bisa Anda (Little Mix) berkolaborasi dengan girl group? Mungkin K-pop?" tulis akun @Thirlande, Senin 14 Januari 2019.



"Mungkin kolaborasi dengan Blackpink akan sangat mengagumkan," tulis akun resmi Little Mix @LittleMix.



Jika benar ini terjadi, Little Mix menjadi musisi Inggris kedua yang berkolaborasi dengan grup K-pop asuhan YG Entertainment itu.



Sebelumnya, Oktober tahun lalu Dua Lipa menggandeng Blackpink dalam singel Kiss and Make Up. Sejak dirilis 18 Oktober melalui YouTube singel ini telah meraup atensi hingga 80 juta kali diputar. Belum ada rencana Dua Lipa dan Blackpink akan merilisnya dalam bentuk video musik.



Little Mix adalah grup vokal asal Inggris yang juga mengusung formasi kuartet dengan personel Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock, dan Jade Thirwall. Keempatnya merupakan alumnus jebolan ajang pencarian bakat The X Factor UK kedelapan.



Blackpink tampak naik daun sejak setahun belakangan. Pada 15 Juni 2018, Blackpink merilis EP Square Up berisi empat nomor lagu yakni Ddu-Du Ddu-Du, Forever Young, Really dan See U Later.



Grup yang memulai debut sejak 2016 ini juga sukses merilis beberapa singel hit di antaranya Boombayah, Whistle, As If It's Your Last. Beberapa singel itu dikemas dalam album bertajuk Blackpink in Your Area yang dirilis secara digital pada 23 November 2018. Album ini dirilis dalam bentuk album studio fisik pada 5 Desember 2018 dan dibuatkan album Jepang serta Korea.



Blackpink dijadwalkan akan menggelar konser selama dua hari di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Tangerang pada Sabtu dan Minggu, 19-20 Januari 2019. Konser bertajuk 2019 World Tour Blackpink in Your Area di Indonesia dipromotori oleh iMe Indonesia dan menyediakan 8 ribu tiket untuk masing-masing hari pertama dan kedua.







(ELG)