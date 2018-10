Manjakan Cosmoners, Cosmopolitan FM Gelar Konser Mini

Jakarta: Cosmopolitan FM menggelar konser mini bertajuk Love is in The Air Concert. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi terhadap musik Indonesia serta Cosmoners (julukan pendengar setia Cosmopolitan FM).



Program Director 90.4 Cosmopolitan FM Diah Puspo mengatakan, Love is in The Air Concert merupakan bagian dari program on air Happy Hour Cosmopolitan FM. Program tersebut menghadirkan musisi selama satu bulan penuh setiap Rabu, pukul 18.00-19.00 WIB.



"Love is in The Air Concert kami angkat sebagai signature event 90.4 Cosmopolitan FM yang menampilkan musisi Indonesia berkualitas, dan sebagai apresiasi kepada Cosmoners," kata Diah, dikutip siaran persnya, Selasa, 30 Oktober 2018.



Love is in The Air Concert yang diselenggarakan di La Moda Plaza Indonesia pada Sabtu, 27 Oktober 2018, menampilkan Alika, Agatha Suci, Radhini, dan Abdul and The Coffee Theory. Acara dipandu oleh Nia Elvira.



Selain menyaksikan konser, 90.4 Cosmopolitan FM juga memberikan hadiah menarik berupa voucher menginap di hotel berbintang dan merchandise eksklusif. Untuk mendapatkannya, pengunjung harus mengirimkan foto melalui email program@cosmopolitanfm.com.



Love is in The Air Concert disponsori Matras Serta, The Body Shop, dan didukung Plaza Indonesia.



(ROS)