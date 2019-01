BTS Sempat Berniat Bubar

Seoul: BTS saat ini menjadi salah satu boyband yang paling mencuri perhatian dunia. Mulai dari pencapaian komersil lagu-lagu mereka, hingga pernah diminta berpidato dalam sidang PBB di New York. Namun siapa sangka, grup asal Korea Selatan ini sempat berniat membubarkan diri.



Pernyataan ini diungkapkan saat BTS memenangkan Best Artist dalam 2018 Mnet Asian Music Awards (MAMAs). Jin BTS dalam pidatonya mengungkapkan BTS sempat ingin dibubarkan.

"Kami melalui banyak penderitaan tahun ini. Kami bahkan berpikir untuk bubar tetapi kami semua bersama berkumpul kembali dan menerima penghargaan ini. Saya senang ini membuahkan hasil yang baik," ucap Jin, dikutip dari Digital Spy.Mereka juga tak lupa mengucapkan terima kasih untuk penggemar setia mereka, para ARMY. "Saya sangat berterima kasih kepada anggota kami yang mampu menyatukan hati mereka dan ingin mengucapkan terima kasih kepada para ARMY yang selalu mencintai kami," kata Jin.BTS termasuk boyband yang cukup banyak berkolaborasi dengan musisi barat. Bersama Steve Aoki, mereka merilis lagu Mic Drop pada awal tahun ini. Kolaborasi mereka berlanjut pada Oktober lalu dengan Steve Aoki dalam lagu Waste It On Me. Selain Steve, BTS kini disebut-sebut siap berkolaborasi dengan Ed Sheeran.Tahun ini, BTS juga melepas film dokumenter Burn The Stage: The Movie dengan jumlah layar terbatas. Meski demikian, film ini berhasil memecahkan rekor film musikal di bioskop di kawasan Amerika Serikat. Film ini menampilkan rekaman konser BTS, kegiatan di belakang panggung, dan wawancara tentang tur musik Live Trilogy Episode III: The Wings 2017.Dalam digital streaming music Spotify, BTS dinobatkan sebagai musisi dengan lagu yang paling banyak didengarkan di Indonesia sepanjang 2018. Nama mereka bersanding dengan Blackpink, Sheila on 7, Ed Sheeran, dan Maroon 5.(ELG)