Lagu Cinta Kado Valentine Michelle untuk Barack Obama

Jakarta: Pasangan Michelle dan Barack Obama tak henti-hentinya saling menunjukkan rasa kasih sayang mereka. Tepat di hari Valentine, Michelle memberikan kado kecil berupa satu set playlist lagu berjudul "Forever Mine" (Michelle to Barack) berisi 45 nomor lagu.



Elemen musik yang diusung pun beragam, mulai dari singel duet Disciples dan Calvin Harris, How Deep is Your Love, Marry You dari Bruno Mars, All of Me milik John Legend, Stand by Me yang dibawakan Ben E. King, Dog Days are Over duet Florence dan The Machine, dan masih banyak lagi.

Hal ini dibagikan Michelle melalui akun Instagram pribadinya @michelleobama pada Rabu, 14 Februari 2018 waktu setempat.Dalam keterangan foto yang diunggah, Michelle menuliskan satu set playlist tersebut sebagai bentuk hadiah kecil untum Barack Obama di hari kasih sayang."Happy #ValentinesDay untuk yang tersayang, @BarackObama. Untuk merayakan kesempatan ini, aku dedikasikan sebuah kado kecil di hari Valentine's Day berupa playlist lagu untukmu! Klik link pada bio untum mendengarkan daftar putarnya."Berikut daftar lengkap 45 nomor lagu dari Michelle untuk Barack Obama:1. Forever Mine - Andra Day2. Stand by Me - Ben. E. King3. At Last - Etta James4. I Found You - Alabama Shakes5. Coming Home - Leon Bridges6. Can't Get Enough of Your Love, Babe - Barry White7. When Somebody Loves You Back - Teddy Pendergrass8. The Point Of It All - Anthony Hamilton9. Endless Love - Diana Ross10. Keep You in Mind - Guordan Banks11. Always and Forever - Heatwave12. If This World Were Mine - Luther Vandross, Cheryl Lynn13. Halo - Beyonce14. Fallin' - Alicia Keys15. Lose Control - Ledisi16. Primetime - Janelle Monae feat. Miguel17. Get You - Daniel Caesar feat. Kali Uchis18. Until The End Of Time - Justin Timberlake feat. Beyonce19. Moondance - Van Morrison20. Maggie May - Rod Stewart21. It's Your Love - Tim McGraw, Faith Hill22. Every Kind of Way - H.E.R.23. Caught Up in the Rapture - Anita Baker24. Marry You - Bruno Mars25. We Found Love - Rihanna feat. Calvin Harris26. How Deep is Your Love - Disciples feat. Calvin Harris27. Time After Time - Cyndi Lauper28. I Wanna Dance with Somebody - Whitney Houston29. Always Be My Baby - Mariah Carey30. I Juat Can't Stop Loving You - Michael Jackson, Siedah Garrett32. Make You Feel My Love - Adele33. You and I - Stevie Wonder34. Something in the Way She Moves - James Taylor35. Your Song - Elton John36. Bambi - Jidenna37. Shape of You - Ed Sheeran38. Just the Way You Are - Billy Joel39. Fix You - Coldplay40. Came Close - Common, Mary J. Blige41. May I Have This Dance - Francis and the Lights, Chance the Rapper42. Love - Kendrick Lamar feat. Zacari43. Dog Days Are Over - Florence feat. The Machine44. Bleeding Love - Leona Lewis45. All of Me - John Legend(ELG)