Rayakan Keberagaman Seni Kreatif, Soundsations Hadir di 100 Kota

Jakarta: Festival seni Soundsations kembali hadir pada tahun ini, tidak tanggung-tanggung, acara ini akan digelar di 100 kota mulai dari Februari hingga Juli 2018.



Tidak hanya fokus pada musik, Soundsations berusaha menggali kekayaan seni lokal di tiap daerah yang disambanginya, sehingga para seniman di kota-kota itu mendapat eksposur dan mampu menunjukkan kebolehannya di panggung yang lebih luas.

“Saya penginnya dari 100. kota ini bakat-bakat yang sebelumnya belum terekspos bisa terdengar. Kalau bisa 100 kota ada 100 band baru,” kata Iga Massardi, vokalis dan gitaris Barasuara, dalam jumpa pers Soundsations 100 Kota 1 Bahasa di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Maret 2018.Iga bersama Barasuara menjadi satu dari puluhan grup musik yang akan meramaikan tur festival ini. Selain Barasuara, grup yang terlibat antara lain Jamrud, Kotak, Sheila on 7, The SIGIT, Maliq & D’Essentials, Fourtwnty, Naif, Seringai dan Mocca.Menariknya, Soundsations nyaris menjamah seluruh propinsi di Indonesia, dari Lhokseumawe, Aceh, hingga Jayapura, Papua.“Tampil di banyak kota membuka kemungkinan untuk berjejaring. Membuka network baru dan memberikan kesempatan, enggak cuma itu-itu saja untuk emerging artist,” kata Saleh Husein, gitaris The Adams dan White Shoes and The Couples Company.Pendapat lain dikemukakan Ricky Siahaan, gitaris Seringai. Menurut Ricky, kehadiran festival musik di kota-kota kecil yang jarang disambangi grup-grup besar memberi efek domino. Terutama bagi mereka yang bercita-cita ingin menjadi musisi.“Sama kayak kami dulu terinspirasi (band lain). Untuk itu Soundsations (penting) agar orang dapat terinspirasi jadi musisi atau seniman.”Selain musik, Soundsations juga merangkul berbagai komunitas seni di kota-kota yang disinggahinya, termasuk seni visual, videografi dan sastra. Pihak Soundsations juga melibatkan Farid Stevy, seniman asal Yogyakarta yang turut memberi sentuhan seni visual dalam acara, juga desain merchandise.Info jadwal acara Soundsations di 100 kota dapat dilihat di sini (ASA)