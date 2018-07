Chvrches Batalkan Konser di Indonesia

Jakarta: Grup musik asal Skotlandia, Chvrches, membatalkan rencana konser mereka yang seharusnya akan digelar di Jakarta, Rabu 25 Juli 2018. Menurut pihak Chvrches, persiapan dari pihak penyelenggara kurang tertata dengan baik sehingga mereka tidak yakin bisa tampil dengan efektif.



Pembatalan ini diumumkan oleh akun resmi @CHVRCHES di media sosial Twitter pada Senin petang, 23 Juli 2018. Dalam kicauannya, mereka membagikan gambar catatan teks.



No words could describe how devastated we are to share this information with you. CHVRCHES Live in Jakarta will not be happening on July 25th 2018. pic.twitter.com/hbB9z1yoNb