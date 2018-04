Kejutan The Script saat Konser di Jakarta

Jakarta: Kejutan kecil muncul di tengah The Script yang bertajuk Freedom Child Tour di The Kasablanka Hall, Jakarta, Selasa 10 April 2018.



Sekitar pukul 21.00 WIB Danny, Sheehan, dan Glen muncul di tengah panggung kecil yang mendadak disediakan di area festival.

Penonton spontan berlari ke belakang berebut kesempatan bersalaman dan mengabadikan aksi panggung Danny dan kawan-kawan dari dekat.Di panggung kecil itu, The Script membawakan singel We Cry, dilanjutkan dengan Never Seen Anything "Quiet Like You". Aksi panggung The Script seolah menyisir bersih penggemar mereka di seluruh area panggung.The Script di Jakarta (Foto: Medcom/Cecylia)Danny juga berganti pakaian mengenakan kemeja batik cokelat berlengan panjang. Sementara sebelumnya, di panggung utama Danny mengenakan kaus dan setelan jas hitam. Kejutan itu dilakukan setelah trio asal Dublin itu membawakan For the First Time dari panggung utama.Danny O'Donoghue tampaknya tak cukup puas menyapa penggemarnya. Meninggalkan Mark Sheehan dan Glen Power di panggung utama, Danny seorang diri tampil secara tiba-tiba dari area belakang kelas festival.Dari ujung kiri panggung perlahan menuju sisi kanan penonton, sambil membawakan singel The Energy Never Dies.Sukses memberikan kejutan manis sekaligus menegangkan, Danny kembali ke atas panggung utama tepat di menit-menit akhir.(ELG)