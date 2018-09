Neonomora Rilis Singel Lies

Jakarta: Musisi Ratih Suryahutamy atau dikenal sebagai Neonomora melepas singel terbaru bertajuk Lies. Singel ini masuk dalam album kedua, Waters yang akan dilepas pada 28 September 2018. Sebelumnya, Blinding, singel pertama dari album Waters telah dilepas lebih dulu pada 6 September 2018.



Dalam keterangan resmi kepada Medcom.id, Lies merupakan lagu ketiga yang masuk workshop rekaman album Waters. Dalam lagu ini, Neonomora bekerjasama dengan Ibnu Dian dari Matter Halo.

Lagu ini berkisah tentang kisah hidup Neonomora. Lies yang berarti kebohongan-kebohongan menceritakan tentang kebohongan yang tak terlihat sebelumnya, tapi pada akhirnya terungkap. Lagu ini seperti melanjutkan cerita dari singel Blinding, tentang kebutaan akan sesuatu yang telah dilepas lebih dulu."Lies itu tentang lelahnya seseorang akan kebohongan demi kebohongan yang terungkap dan seseorang itu ingin menyudahi, agar kebohongan-kebohongan tersebut berhenti. Sebenarnya ceritanya cukup dalam, tetapi Ibnu justru membuat aransemen ceria untuk lagu ini, lagunya jadi terbentuk seperti ironi; liriknya dalam, akan tetapi aransemen musiknya tidak pilu, justru upbeat dan dance-able. Ibnu seperti ingin menyemangati saya dengan terciptanya lagu ini," kata Nenomora dalam keterangan tertulisnya.Dok. Whistle Media Indonesia"Saya akhirnya mengiyakan lagu ini karena ini refleksi jujur yang Ibnu tangkap dari cerita saya, dan saya sangat menghargai spontanitas itu. Saya selalu percaya akan kekayaan musik yang Ibnu punya, we listen to pretty much the same bands, jadi saya tidak berpikir dua kali untuk meyakinkan diri saya untuk mengajak Ibnu menjadi produser di lagu ini. Bisa dibilang walaupun liriknya sendu, Lies lagu yang ter-fun dalam album ini saat diproduksi," ungkapnya.Lies menjadi singel kedua dalam album Waters. Lagu ini dilepas resmi bersama dengan video lirik pada Jumat, 21 September 2018.Untuk video lirik, Neonomora bekerjasama dengan visual animation collective company GVNGGIF.(ELG)