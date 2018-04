BTS Rilis Album Jepang Ketiga, Fave Yourself

Seoul: Boyband Korea Selatan BTS merilis album Jepang ketiga bertajuk Face Yourself. Ini merupakan album pertama yang diluncurkan Kim Nam Joon cs di tahun 2018.



12 nomor lagu dikemas dalam album Face Yourself, termasuk beberapa lagu lama dan baru yang berhasil memecahkan rekor, dikutip Medcom.id dari Billboard.

Lagu lama berbahasa Korea dan Jepang yang ikut masuk dalam album ini antara lain Blood, Sweat, & Tears, DNA, Mic Drop. Empat nomor lagu baru dalam album Face Yourself yakni Intro: Ringwanderung, Don't Leave Me, Let Go, dan Outro: Crack.Face Yourself merupakan bagian dari seri album X Yourself, melanjutkan album terdahulunya EP Love Yourself: Her yang dirilis 18 September 2017.Face Yourself diawali dengan Ringwanderung yang merupakan sebuah penghormatan untuk album tersebut, memuat remix house music yang telah dirilis di album Her, sekaligus menandai album tersebut berhasil bertengger di posisi 25 dalam tangga lagu album terbaik Billboard 200. Album Face Yourself ditutup dengan nomor lagu Crack yang memberi nuansa melodi hip hop, memuat suasana melodi yang terinspirasi dari music old-school.BTS menuangkan nuansa sentimentalis dalam EDM orkestra yang riuh di nomor lagu Don't Leave Me dan bermain musik electro-pop romantis dan R&B ballad di singel Let Go.Selain merilis album fisik, album ketig Jepang BTS sudah dapat dinikmati melalui platform dan layanan streaming digital Spotify, iTunes, Apple Music, dan Google Play.(ELG)