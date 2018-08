Paul McCartney Rilis Singel Fuh You

London: Paul McCartney gencar mempromosikan konten lagu dalam album terbarunya Egypt Station. Jelang perilisan album pada 7 September mendatang, mantan gitaris The Beatles itu mempromosikan salah satu singel dalam album berjudul Fuh You.



"Lagu ini saya buat bersama Ryan Tedder saat berada dalam studio. Sisa lagu lainnya telah dikerjakan bersama produser Greg Kustin," kata McCartney dikutip dari Rolling Stone.

Diakui musisi berusia 76 tahun itu, penggarapan lagu Fuh You dilakukan bertahap. Mulai dari penggabungan potongan ide, melodi hingga chord."Kemudian saya mencoba membuat semacam rasa dari cerita," kata gitaris yang belum lama ini mendapatkan gelar kesatria dari Kerajaan Inggris atas kontribusinya di bidang musik.Fuh You menjadi nomor lagu ketiga yang diperkenalkan, setelah singel I Don't Know dan Come On To Me dilepas lebih dulu pada Juni lalu.Berikut daftar lengkap judul lagu dalam album Egypt Station.1. Opening Station2. I Don't Know3. Come On To Me4. Happy With You5. Who Cares6. Fuh You7. Confidante8. People Want Peace9. Hand In Hand10. Dominoes11. Back In Brazil12. Do It Now13. Caesar Rock14. Despite Repeated Warnings15. Station II16. Hunt You Down/Naked/C-Link