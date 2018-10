BTS Dianugerahi Lencana Kebudayaan oleh Pemerintah Korsel

Seoul: Grup K-Pop BTS sedang menjadi salah satu pusat perhatian hiburan dunia lewat beragam capaian. Melengkapi prestasi tersebut, ketujuh personelnya menjadi salah satu penerima anugerah lencana kebudayaan tahun ini dari Pemerintah Korea Selatan.



Seperti dilaporkan Soompi, anugerah ini diberikan dalam perayaan Korean Popular Culture & Arts Award 2018 di Seoul pada Rabu, 24 Oktober. Kim Namjoon (RM), Min Yoongi (Suga), Jung Hoseok (J-Hope), Kim Seokjin (Jin), Kim Taehyung (V), Park Jimin, dan Jeon Jungkook tercatat sebagai penerima lencana kebudayaan termuda di negara tersebut.

Menurut Perdana Menteri Lee Nak-yeon, BTS layak mendapat anugerah ini karena berjasa besar dalam penyebaran budaya dan bahasa Korea ke penjuru dunia. Tujuh personel bergantian memberi pidato singkat. Mereka berterima kasih pada para penggemar, ARMY, serta berbagai pihak yang terlibat dalam proyek-proyek mereka."Terima kasih banyak atas medali ini. Kami sering pergi ke luar negeri, banyak orang menyanyikan lagu-lagu kami dalam bahasa Korea dan dengan bangga bercerita bahwa mereka belajar Korea. Itu bikin aku bangga. Kami akan terus mencoba untuk meningkatkan pengetahuan tentang budaya kita," kata Jin.Selain BTS, sejumlah musisi dan selebritas yang menerima anugerah serupa antara lain Red Velvet, Guckkasten, Ha Hyun-woo, Son Ye Jin, serta Yoo Jae Suk.BTS baru saja pulang untuk istirahat dari rangkaian tur musik dunia Love Yourself untuk mempromosikan sejumlah album terbaru. Sejak akhir Agustus, mereka telah menjalani tiga tahap konser di Asia, Amerika Utara, dan Eropa. Pada 13 November nanti, mereka akan melanjutkan tur ke kawasan Asia hingga April 2019.Pada September lalu, BTS mencuri perhatian dunia karena tampil dalam sidang PBB di New York dan memberi pidato inspiratif atas undangan UNICEF. Dalam pidato itu, RM mengajak kawula muda untuk mencintai diri sendiri dan menyuarakan suara hati.Belum lama ini, RM sang pentolan grup merilis mixtape kedua berjudul "mono" yang memuat tujuh lagu terbaru. Selain itu, DJ Steve Aoki juga baru saja merilis singel kolaborasi dengan BTS berjudul Waste It on Me.Burn The Stage, film dokumenter musik tentang perjalanan BTS, akan tayang di bioskop secara global pada 15 November 2018. Untuk kawasan Indonesia, film ini diedarkan oleh Feat Pictures lewat jaringan bioskop CGV pada 15-17 November.(ELG)