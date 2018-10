Glenn Fredly Bawakan Soundtrack Film Surat dari Praha dalam Bahasa Korea

Yogyakarta: Musisi Glenn Fredly menjadi penampil penutup panggung musik LINE Concert ketiga yang bertempat di Jogja Expo Center (JEC) pada Sabtu malam, 20 Oktober 2018. Berbeda dengan aksi panggung sebelum-sebelumnya, Glenn kali ini bernyanyi dalam bahasa Korea.



Lagu yang dibawakan dalam bahasa Korea adalah Nyali Terakhir, soundtrack film Surat Dari Praha. Lagu ini sebelumnya pernah dibawakan oleh Pelangi Hidayat dalam bahasa Korea.

"Butuh keberanian yang besar untuk mencintai dan jatuh cinta sama seseorang. Lagu berikut ini pernah saya tulis untuk film Surat Dari Praha. Lagu ini berjudul Nyali Terakhir," kata Glenn.Lagu ini dibawakan Glenn dengan iringan petikan gitar dari sang gitaris. Glenn bernyanyi sambil memegang secarik kertas."Ini untuk pertama kalinya, karena saya percaya musik adalah bahasa universal. Kenapa tidak saya menyanyikan lagu saya dalam Bahasa Korea," sambungnya.Dalam aksi panggungnya, Glenn juga membawa para penonton kembali bernostalgia dengan beberapa singel hits di antaranya You Are My Everything serta Perempuanku."Yang perempuan-perempuan Jogja mana suaranya? Yang Singel mana suaranya? Saya senang melihat perempuan Jogja menari. Mana suara perempuan-perempuan Jogja malam ini. Lagu ini saya persembahkan untuk semua," kata Glenn usai mengajak penonton berdansa lewat singel Hikayat Cinta, dilanjutkan dengan singel Perempuanku.Glenn membawakan lagu-lagu romantis andalannya dalam balutan tuksedo biru sambil memainkan gitar. Jelang menit terakhirnya beraksi, Glenn tampil dengan kaus putih yang biasa menjadi ciri khasnya di atas panggung.Beberapa lagu romantis itu di antaranya Terserah, Akhir Cerita Cinta, Sedih Tak Berujung, Januari, Like Never Before, serta Kisah Romantis.Puncak acara ditutup dengan kolaborasi para musisi pengisi acara membawakan lagu Negeriku.(DEV)