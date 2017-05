Rendy Pandugo Tuangkan Kisah Masa Kecil di Singel Terbaru

Metrotvnews.com, Jakarta: Salah satu nomine Indonesian Choice Award untuk Breakthrough Artist of the Year, Rendy Pandugo, 32, menuliskan kenangan indah masa bocahnya lewat single terbaru berjudul Silver Rain.



Lagu berlirik bahasa Inggris itu dikerjakan Rendy saat workshop di The Kennel Studio, Swedia, Februari 2016 lalu, saat ia berkolaborasi dengan musisi Swedia Cage dan Oneeye.

Silver Rain menjadi single kedua berbahasa Inggris, setelah sebelumnya ia merilis single I Don't Care pada Oktober 2016."Lagu ini bercerita tentang jatuh cinta saat berumur 10 tahun dan 20 tahun kemudian mereka bertemu, dan ternyata rasa cinta itu masih ada. Ini adalah lagu yang terinspirasi oleh kisah masa lalu yang dikembangkan lagi," jelas penyuka fotografi itu.Proses penggarapan lagunya berjalan lancar, hanya sekitar 15 menit.Itu juga salah satu karya Rendy yang unik karena menggabungkan dua rasa musik, yaitu warna EDM yang menjadi unsur kekinian, tetapi tanpa meninggalkan ciri khas musikalitas dari seorang Rendy Pandugo sendiri yang dikenal dengan folk musik akustik."Menyenangkan bisa mengeksplorasi musik yang berbeda dari yang biasa aku mainkan. Ternyata banyak yang suka dan menjadi sebuah penyegaran dari musik yang selama ini aku buat."