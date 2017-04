Boyzlife, Duo Mantan Personel Boyzone dan Westlife Konser di Jakarta

Metrotvnews.com, Jakarta: Setelah sukses dengan gelaran konser Air Supply bulan Maret 2017 lalu, kali ini promotor Full Color Entertainment menggandeng promotor Tata Enterprise dan Hotel Sultan Jakarta, menggelar konser perdana Boyzlife di Jakarta, pada 21 Mei 2017. Ini akan menjadi konser perdana Boyzlife di Asia Tenggara.



Boyzlife merupakan duo yang terdiri dari Keith Duffy dan Brian McFadden. Setelah Brian mundur dari Westlife pada 2004, dia mengajak Keith Duffy yang merupakan personel Boyzone untuk berkolaborasi.

Sadar sudah besar karena dua boyband yang terkenal di era 1990-an itu, Brian dan Keith menamakan duo mereka Boyzlife yang merupakan gabungan dari nama dua grup tempat mereka dulu bergabung. Kerinduan para fans Boyzone dan Westlife akan terbayarkan dalam konser perdana Boyzlife di Jakarta.David Ananda, Managing Director Full Color Entertainment menuturkan, kehadiran Boyzlife di Jakarta sudah pasti akan menjadi pelepas kerinduan para penggemar Westlife dan Boyzone serta memberi warna baru dalam konser-konser artis mancanegara di Indonesia."Konsep yang diusung Boyzlife pada konsernya sangat berbeda. Jadinya, selain dapat menjadi ‘obat’ pelepas kerinduan fans Westlife dan Boyzone, konser juga akan berlangsung intimate. Karena baik Brian dan Keith, keduanya ingin bisa lebih dekat dengan fans-fans mereka," ucap David Ananda dalam keterangan tertulisnya.Hal senada juga disampaikan Lisa Nurhayati, CEO dari Tata Enterprise itu juga mengaku antusias dengan akan hadirnya Boyzlife di Jakarta."Bagi Tata Enterprise, ini sebuah konser bersejarah. Karena Westlife dan Boyzone memiliki basis fans yang besar di Indonesia. Jadi, para fans yang sudah rindu dengan Brian dan Keith, pasti akan sangat senang dapat kembali melihat idola mereka di Jakarta," tandas Lisa Nurhayati.Boyzlife (Foto: dok. Full Color Entertainment)Konsep yang akan diusung Boyzlife adalah ‘Story’, ‘Laughter’ dan ‘Music’. Konser yang dijadwalkan berdurasi 90 menit itu, Boyzlife akan ‘Bernostalgia’, ‘Bersenda Gurau’ dan yang pasti akan ‘Bernyanyi’ dengan menyanyikan lebih dari 18 buah lagu hits dari Boyzone dan Westlife seperti Flying Without Wings (Westlife), No Matter What (Boyzone), Love Me for A Reason (Boyzone) dan If Let You Go (Westlife).Konser Boyzlife akan digelar di Lagoon Garden, The Sultan Hotel & Residence Jakarta. Beberapa kategori harga tiket telah disiapkan untuk kenyamanan penonton, sebagai berikut:1. Special Diamond VVIP M&G : Rp 2.500.000 (including dinner & soundcheck experience)2. Diamond VVIP - Meet & Greet : Rp1.950.0003. Diamond VVIP * : Rp1.350.000 (numbered seating)4. Gold * : Rp850.000 *(free seating)5. Silver* : Rp 495.000 * (standing)(ELG)