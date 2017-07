The Sidhartas Lepas Singel Syalala

Metrotvnews.com, Jakarta: Bimbim punya kesibukan lain di samping menjadi drummer Slank, yaitu menjadi personel dari grup musik keluarga bernama The Sidhartas.



The Sidhartas merupakan grup punk beranggotakan dua paman dan dua keponakan, yaitu Bimbim “Slank,” Massto “Pop Out,” Firas “Rachun,” dan Awa.

Singel Syalala yang baru saja dirilis The Sidhartas merupakan lagu dari album debut mereka. Singel itu bercerita tentang petuah paman kepada keponakannya.(Baca juga: The Sidhartas, Band Baru Bimbim Rilis Album Perdana Di panggung, Bimbim yang menjadi vokalis sekaligus gitaris The Sidhartas, selalu mengawali lagu dengan kalimat, “Apapun yang terjadi nak, hadapi dunia dengan Syalala.”Video musik Syalala dirilis pada Minggu (30/7/2017) lewat sebuah pentas bertajuk PUNK! with The Sidhartas, yang digelar di POTSJAM, sebuah ruang kreasi yang terletak di markas Slank, di Jalan Potlot III No.14.Komika adjisdoaibu didaulat menjadi sutradara video musik Syalala. Sebelumnya, adjisdoaibu pernah membuat video musik Slank berjudul Halal.(TIN)