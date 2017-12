Kodaline Syuting Video Klip di Jakarta

Jakarta: Kodaline merilis video musik terbaru untuk singel bertajuk Ready to Change (From the Streets of Jakarta) versi akustik melalui akun resmi Youtube mereka sejak Jumat, 15 Ddesember 2017. Menariknya, video tersebut mengambil latar salah satu sisi Ibu Kota Jakarta.



Band yang digawangi kuartet Steve Garrigan, Vinny May, Jason Boland, dan Mark Prendergast ini mengambil sudut kawasan Petak Sembilan Glodok Jakarta Pusat. Tampak dalam video berdurasi 4 menit 23 detik tersebut Kodaline menyusuri gang kecil sambil memainkan singel Ready to Change.

Musikus asal Irlandia ini tampak membawakan singel akustik Ready to Change secara natural dan spontan menyusuri area pasar. Tampak di menit pertama mereka menyusuri Wihara Dharma Sakti sambil memainkan gitar akustik dan gendang kecil.Sontak beberapa warga terekam cukup takjub melihat Kodaline melintas dan sesekali ada warga yang ikut bersorak dari belakang. Namun, mereka tetap berjalan menyusuri pasar meski menjadi pusat perhatian warga.Diduga pengambilan gambar ini dilakukan ketika Kodaline mengisi acara We The Fest di JIExpo Kemayoran Jakarta pada 11 Agustus 2017.Sebelumnya, Kodaline merilis official video singel Ready to Change pada 13 Oktober 2017 melalui akun Youtube resmi mereka. Latar yang digunakan mengambil situasi area kebun binatang. Mengisahkan seorang pria yang diam-diam jatuh hati pada seorang wanita seprofesi dengannya, namun belum memiliki keberanian untuk bertindak. Sementara ada pria lain yang tampak percaya diri untuk mendekati wanita pujannya.Kendati sang wanita mencoba menunjukkan ketertarikannya, sang pria masih belum memiliki keberanian untuk melakukan pendekatan.Selain di Jakarta, Kodaline sempat merilis musik video dengan tema serupa mengambil latar kota Warsaw dan spontan memainkan singel Brother. Video musik tersebut diunggah melalui akun Youtube resmi pada 20 Juli 2017.(DEV)