Elton John Gelar Tur Terakhir Sebelum Pensiun

Jakarta: Setelah lebih kurang 50 tahun berkarya di industri musik, Elton John memutuskan untuk pensiun. Menandai keputusan pensiun itu, Elton John akan menggelar tur perpisahan secara besar-besaran.



Pengumuman ini dikabarkan John dalam acara peresmian konser yang digelar di Gotham Hall, New York City pada Rabu, 24 Januari 2018. Gelaran tur konser yang diberi nama Farewell Yellow Brick Road Tour itu akan diadakan selama tiga tahun di lima benua, menampilkan 300 panggung pertunjukan. Tentu ini akan menjadi konser terakhir yang berkesan dalam hidup John.



"Sudah waktunya saya berhenti dari jalan ini (dunia musik), sehingga saya bisa sepenuhnya meraih langkah penting berikutnya dalam hidup saya," ujar pria bernama lengkap Sir Elton Hercules John itu, dikutip dari The Guardian.



"Saya butuh waktu untuk membesarkan anak-anak saya."



Tajuk gelaran konser terakhir Elton John terinspirasi dari album John rilisan 1973, Goodbye Yellow Brick Road. Judul lagu pada album banyak berkisah tentang kehidupan John saat bermeditasi sejenak dari hiruk-pikuk gemerlap dunia keartisan dan popularitas. John kembali pada fase awal hidupnya. Hal ini tersirat pada bait pertama: When are you going to come down? When are you going to land? (Kapan Anda akan turun, kapan Anda akan mendarat?).



Tur konser terakhir John akan dimulai di Pennsylvania pada September 2018, dilanjutkan tur ke 10 kota di UK tahun 2020.



Kedatangan Elton dalam pengumuman disambut kata pengantar dari jurnalis CNN Anderson Cooper, dilanjukan instalasi virtual reality yang mengajak penonton melihat sekilas perjalanan karier John di belantika musik. Ketika video berakhir, headset dilepas, Sir Elton muncul di akhir acara dan mulai memainkan dua hit, Tiny Dancer dan I'm Still Standing.



Setelah melakukan aksinya, John mengumumkan nama tur konsernya bertajuk Farewell Yellow Brick Road.



"Jika Anda akan menggelar 300 pertunjukan konser, Anda tidak akan sakit," kata John.



Musisi yang memiliki kedekatan dengan Putri Diana itu tak ingin melewatkan waktu kebersamaan dengan anak-anaknya. Hal itu menjadi alasan kuat bagi John untuk segera istirahat dari dunia musik.



"Saat saya berhenti (bernyanyi), mereka akan berusia 10 dan 8 tahun, itu sangat penting bagi saya. Saya tidak ingin melewatkan mereka, dan saya tidak ingin mereka melewatkan saya," ungkap John yang saat itu mengenakan blazer bertuliskan "Gucci Loves Elton" di bagian punggung.



Creative Director brand fashion Gucci, Alessandro Michele, yang mengingatkannya pada sosok Gianni Versace, bertanggung jawab untuk kostum John selama tur konser perpisahan nanti. Ia menjamin, konser perpisahan tidak akan dipenuhi tangisan perpisahan melainkan tampak fantastis dan meriah.



Keputusan ini telah menjadi puncak diskusi John bersama pasangannya, David Furnish terkait kehidupan anak-anak mereka.



"Kami telah membawa mereka berkeliling sejak kecil. Sekarang ketika mereka tak lagi bisa diajak berpindah-pindah, kami mendiskusikan hal tersebut dan tentang apa yang saya inginkan dengan hidup saya, anak-anak dan karier saya. Saya ingin mengakhirinya lewat tur konser besar dan menghabiskan sisa hidup saya bersama anak-anak saya," ungkap John.



John dengan cepat memberi tanggapan tur konser terakhirnya akan menjadi penanda ia pensiun untuk bernyanyi, tetapi tidak berhenti untuk terus berkarya. Saya tidak akan berhenti bermusik. Saya berharap masih bisa membuat banyak rekaman lagu, menulis lagu. Namun akan lebih sering bermain sepak bola dengan anak-anak. Namun, kreativitas, akan ada hingga saya mati," katanya.







(ASA)